Коронавирус может быть признан форс-мажором для выполнения экономических соглашений в ряде случаев – мнение

Распространение коронавируса в ряде случаев может быть признано форс-мажором, последствия которого не позволили выполнить обязательства по экономическим договорам, сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков.

"В ТПП Украины поступает большое количество запросов относительно признания распространения коронавируса форс-мажором. Торгово-промышленная палата очень взвешено подходит к этому вопросу и опирается на международную практику и законодательную базу", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Чижиков отметил, что в целом "коронавирус, как и грипп, не является основанием для свидетельствования форс-мажора".

"Всегда необходимо понимать, привело ли отдельное обстоятельство к конкретным ограничивающим мерам или последствиям, таким как закрытие границ, запрет поездок и другие меры, принятые на уровне государственной власти, которые могли стать причиной невозможности выполнения обязательств. Но необходимо учесть, что в соответствии с законодательством Украины, свидетельствование форс-мажорных обстоятельств на основании общих ситуаций не предусмотрено", – сказал он.

По его словам, основанием для свидетельствования форс-мажорных обстоятельств является наличие одного или более обстоятельств, предусмотренных законодательством. Среди них таких обстоятельств, в том числе и эпидемия.

Кроме того, форс-мажорные обстоятельства могут быть определены сторонами в тексте договоров.

"Наличие в договорах в числе форс-мажоров таких обстоятельств, как эпидемия, чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения или ограничительные действия власти, усиливает позицию в вопросах признания фактов, которые не позволяют выполнить соответствующие обязательства. Но при этом всегда необходимо, предоставить доказательства того, что именно коронавирус или меры по борьбе с его распространением являются обстоятельствами, которые могли стать причиной невозможности выполнения обязательств", – сказал Чижиков.

Он также отметил, что сторона, которая ссылается на форс-мажорные обстоятельства, должна обратиться в компетентный орган (торгово-промышленную палату) той страны, где возникли данные обстоятельства, и получить соответствующий документ (сертификат или свидетельство), для возможности предъявления его контрагенту согласно условиям договора.