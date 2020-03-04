"Метинвест" в 2019г сократил прибыль более чем втрое

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2019 году снизила чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до $341 млн с $1,188 млрд при снижении маржи на 7 процентных пункта (п.п.) - до 3% с 10%.

Согласно обнародованным компанией в среду аудированным консолидированным финансовым результатам за 2019 год, ее выручка сократилась на 10% – до $10,757 млрд, EBITDA - на 52%, до $1,213 млрд при падении маржи на 10 п.п. - до 11% с 21%.

Общая задолженность компании за 2019 год возросла на 11% по сравнению с 2018 годом - до 3,032 млрд с $2,743 млрд. При этом объем денежных средств снизился на 2% - до $274 млн с $280 млн.

Чистый долг возрос на 12% - до $2,758 млрд.

Капитальные инвестиции увеличились на 17% - до $1,055 млрд с $898 млн.

В пресс-релизе среди ключевых операционных показателей отмечается, что в прошлом году "Метинвест" завершил крупные инвестиционные проекты, в том числе капремонт доменной печи №3 на "Азовстали" с одновременным монтажом установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ), а также реконструировал листопрокатный цех (ЛПЦ) 1700 на ММК им. Ильича. Также были приобретены доли в двух украинских коксохимических предприятиях, в том числе 23,71% акций "Южкокса" и 49,37% акций Днепровского КХЗ.

По состоянию на 2019 год рейтинг группы в сфере ESG (экологический, социальный аспекты и корпоративное управление) от агентства MSCI был оценен на уровне "B". Агентство MSCI ESG Research предоставляет рейтинги в сфере ESG глобальным публичным и частным компаниям по шкале от "AAA" ("лидер") до "CCC" ("отстающий") в зависимости от степени подверженности отраслевым рискам в сфере ESG и способности управлять этими рисками по сравнению с аналогичными компаниями. В течение 2019 года установлен новый рекорд группы "Метинвест" по инвестициям в экологические проекты, объем которых превысил $155 млн.

В отчете отмечается, что в сентябре 2019 года кредитные рейтинговые агентства Fitch и S&P повысили кредитный рейтинг "Метинвеста" до уровней "BB-" и "B" соответственно с прогнозом "стабильный". На сегодняшний день рейтинг Fitch на два уровня выше украинского суверенного рейтинга, а рейтинг S&P - на одном уровне с ним. В ноябре того же года рейтинговое агентство Moody's изменило свой прогноз корпоративного кредитного рейтинга "Метинвеста" на "положительный", подтвердив рейтинг на уровне "B3", что является потолком для долгосрочных облигаций Украины в иностранной валюте.

"Метинвест" успешно осуществил дебютный выпуск еврооблигаций в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму $500 млн со ставкой 7,75% годовых и продленный 5-летний транш на сумму EUR300 млн со ставкой 5,625% годовых. Это позволило группе продлить на 6,5 лет срок погашения $440 млн еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году и снизить риски рефинансирования. Чистые поступления от данной сделки составили $350 млн, подчеркивается в отчете.

Группа также досрочно погасила $75 млн по синдицированному кредиту, после чего общая сумма задолженности по данной линии была снижена до $406 млн. При этом полностью выплачено отложенное вознаграждение за приобретение 24,77% в "Шахтоуправлении "Покровское".

Кроме того, получена кредитная линия на EUR34,4 млн сроком на девять лет для финансирования реконструкции ЛПЦ-1700 на ММК. Обеспечение кредитной линии осуществляется гарантией Австрийского экспортного кредитного агентства (ЭКА), выданной Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), в рамках которой ODDO BHF Aktiengesellschaft выступил единым кредитором. После окончания отчетного периода была привлечена кредитная линия на сумму EUR24,4 млн на срок до 11 лет для строительства воздухоразделительной установки и станции испарения на ММК. Покрытие кредитной линии осуществляется за счет французской экспортной гарантии, выданной Bpifrance Assurance Export, в рамках которой Raiffeisen Bank International выступил единым кредитором.

Комментируя результаты 2019 года, генеральный директор компании Юрий Рыженков отметил, что во втором полугодии на рынках стали наблюдалось стремительное развитие неблагоприятной конъюнктуры. В результате цены на сталь в четвертом квартале упали до самого низкого уровня с 2016 года, что в сочетании с высокими затратами на сырье отразилось на мировых сталелитейных компаниях в целом и на "Метинвесте", в частности.

"Тем не менее группа была готова и приняла все необходимые меры для решения сложностей, обусловленных цикличностью бизнеса. Это стало возможным благодаря нашей вертикально интегрированной бизнес-модели, высококвалифицированной опытной команде и непоколебимой поддержке заинтересованных сторон", - констатировал топ-менеджер.

По его словам, с точки зрения операционной деятельности за год "Метинвест" добился достойных результатов. "Производство стали выросло на 3%, а доля стальной продукции в общем объеме производства достигла 86%, увеличившись на 5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Производство общего железорудного концентрата выросло на 6% по сравнению с предыдущим годом, а производство коксующегося угля – на 10%. Однако спад на рынке стали в четвертом квартале существенно отразился на объемах производства стали, продуктовом портфеле, а также на финансовых показателях группы. Не самую последнюю роль во втором полугодии сыграло укрепление украинской валюты на 12% по отношению к доллару США, увеличив себестоимость продукции и снизив нашу экспортную конкурентоспособность", - отметил гендиректор.

В результате выручка упала на 9% по сравнению с 2018 годом- до $10,757 млрд, а показатель EBITDA – на 52%, до $1,213 млрд. Весь показатель EBITDA в 2019 году был обеспечен горнодобывающим сегментом, который компенсировал отрицательные результаты металлургов, констатировал руководитель компании.

"В ответ на резкое снижение рентабельности мы запустили программу оптимизации затрат по всей группе и еще больше усилили внимание к операционным улучшениям. В итоге по сравнению с 2018 годом мы смогли более чем удвоить эффект от повышения операционной эффективности, который составил $63 млн. В ближайшие годы мы намерены улучшить эти результаты, поскольку наша долгосрочная способность конкурировать с ведущими мировыми производителями стали по показателю себестоимости производства имеет решающее значение", - пояснил топ-менеджер.

Рыженков добавил, что компания продолжила инвестировать в будущее бизнеса в соответствии с Технологической стратегией до 2030 года.

"В 2019 году мы выполнили инвестпрограмму на год, завершив несколько крупных проектов, которые уже оказали положительное влияние на объемы производства, продуктовый портфель, себестоимость продукции и окружающую среду. Общий объем капитальных вложений достиг пятилетнего максимума и составил $1,055 млрд. В условиях неопределенности в 2020 году мы намерены уделять первоочередное внимание завершению текущих проектов, инвестициям в охрану окружающей среды и критическим проектам поддержания, одновременно продолжая работу над проектами, находящимися на стадии проектирования, чтобы быть готовыми к их запуску, как только улучшится ситуация на рынках", - отметил гендиректор.

При этом он напомнил, что в прошлом году группа также успешно продлила срок погашения своих еврооблигаций, обеспечив устойчивую долгосрочную структуру капитала. "Мы привлекли $350 млн чистых поступлений от этого выпуска, которые вместе с высвобождением рабочего капитала в размере $163 млн предоставили нам варианты финансирования в период спада на рынке. Мы продолжаем рассматривать все варианты по дальнейшему продлению сроков погашения задолженности", - констатировал топ-менеджер.

"И последнее, но не менее важное: в 2019 году "Метинвест" добился значительного прогресса в реализации стратегического приоритета по повышению устойчивости своей деятельности. Приближаясь к нашей цели по достижению нулевого травматизма, мы предприняли инициативы на всех наших предприятиях, которые привели к значительному сокращению числа происшествий с потерей трудоспособности, достигнув самых низких показателей за последние пять лет. Наши экологические инвестиции в этом году достигли рекордного уровня, превысив $155 млн.

Полагаю, что негативные события на рынке во второй половине 2019 года только доказали нашу силу как команды, мы смогли предпринять решительные действия, чтобы продвинуться в достижении стратегических приоритетов. Я хотел бы поблагодарить наших акционеров, кредиторов, инвесторов, сотрудников, партнеров и громады за их поддержку. Укрепляя взаимные связи, мы вместе сможем преодолеть стоящие перед нами вызовы", - резюмировал Рыженков.

Как сообщалось, консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом - до $1,188 млрд с $617 млн . Выручка увеличилась на 33% – до $11,880 млрд с $8,931 млрд, тогда как EBITDA - на 23%, до $2,513 млрд с $2,044 млрд. Валовая прибыль увеличилась на 28% - до 2,787 млрд. Операционный денежный поток возрос на 85% - до $1,103 млрд. При этом общий долг компании снизился на 9% - до $2,743 млрд, объем денежных средств возрос на 8% - до $280 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".