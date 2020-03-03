Экономика

19:12 03.03.2020

В Шанхае 95% крупных промпредприятий возобновили работу более 2/3 мощностей

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В Шанхае 95% крупных промпредприятий возобновили работу более 2/3 мощностей

В Шанхае 94,5% крупных промышленных предприятий восстановили работу не менее 66% производственных мощностей, которые были остановлены из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщают местные власти.

По данным Шанхайского муниципального комитета экономики и информатизации, на конец февраля общий объем потребления электроэнергии местными производственными и торговыми предприятиями поднялся до 83,6% от обычного уровня. При этом восстановили работу почти все компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и предоставлением информационных услуг.

Замглавы комитета Чжан Цзяньмин заявил, что Шанхай совместно с другими провинциями и городами оказывает поддержку в возобновлении функционирования 304 расположенных за пределами мегаполиса компаний, от которых зависит промышленность, сообщает агентство "Синьхуа".

 

Теги: #работа #компании #китай #возобновление
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