Экономика

18:52 03.03.2020

Лукашенко подписал указ, стимулирующий давальческую схему переработки нефти в Беларуси

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Лукашенко подписал указ, стимулирующий давальческую схему переработки нефти в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, стимулирующий давальческую схему переработки нефти в республике, сообщили во вторник в пресс-службе главы государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 84 "Об акцизах на автомобильное топливо". Документ направлен на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме", - говорится в сообщении.

Указом с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены ставки акцизов на автомобильные бензины и дизельное топливо.

"Одновременно в целях недопущения роста розничных цен установлено, что для определенных плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. К их числу относятся белорусские нефтеперерабатывающие предприятия", - отметили в пресс-службе президента.

Теги: #лукашенко #нефть #беларусь
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