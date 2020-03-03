Экономика

18:52 03.03.2020

Коронавирус приводит к недельным задержкам с поставками ПК и смартфонов

2 мин читать
Коронавирус приводит к недельным задержкам с поставками ПК и смартфонов

Нарушения в цепях поставок электронных товаров из Китая в связи со вспышкой коронавируса становятся причиной задержки поступления компьютеров и смартфонов в магазины, при этом эксперты предупреждают, что некоторые компании недооценивают последствия этих сбоев, пишет газета Financial Times.

По данным издания, ряд розничных продавцов электроники узнают от производителей, что доставка ПК и комплектующих может занимать в три раза больше времени, чем это было до распространения нового вируса.

Отраслевые эксперты отмечают, что только те бренды, которые имеют возможность платить авансом и тесно сотрудничать с поставщиками компонентов, такие как Apple или Samsung, смогут обеспечить достаточную производственную мощность в условиях текущих проблем с поставками.

"Одного партнера по сбыту в Австралии основные производители уведомили, что поставки могут занимать до 14 недель вместо обычных четырех недель", - сказал FT аналитик исследовательской фирмы Canalys Шарон Хиу, занимающийся вопросами продаж и каналов распределения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Некоторым компаниям, осуществляющим сбытовую деятельность для производителей, велено ждать около 10 недель. Другим не удается узнать даже примерное время прибытия товаров", - добавил он.

Сукету Ганди, партнер международной консалтинговой компании A. T. Kearney, говорит, что смартфоны, наушники и компьютеры особенно уязвимы к сбоям в функционировании цепей поставок - отчасти из-за того, что ритейлеры стараются не держать большого количества этих товаров на складах в связи с постоянным обновлением моделей.

По словам Хиу, срок поставки компьютеров Dell в Австралию увеличился с трех-пяти недель до 10 недель, в некоторых магазинах иссякли запасы портативных и настольных компьютеров семейства HP Elite.

Ассоциация IPC, объединяющая предприятия электронной промышленности по всему миру, на прошлой неделе сообщила, что поставщики посоветовали членам организации готовиться к задержкам поставок в среднем на три недели.

Apple предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса. Компания также отметила сокращение спроса на свою продукцию в Китае из-за того, что расположенные в стране розничные магазины Apple и ее партнеров остаются закрытыми или работают по сокращенному графику, а их посещаемость сильно упала.

Dell пока не стала закладывать возможное влияние коронавируса в свой годовой прогноз, но сообщила, что ситуация, как ожидается, отразится на ее продажах в Китае в текущем квартале.

Теги: #коронавирус #пк #китай #смартфон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 03.03.2020
В Шанхае 95% крупных промпредприятий возобновили работу более 2/3 мощностей

В Шанхае 95% крупных промпредприятий возобновили работу более 2/3 мощностей

19:05 03.03.2020
В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта

В Черновцах введут масочный режим для водителей и кондукторов общественного транспорта

17:02 03.03.2020
Осматривавший авто больного коронавирусом украинца таможенник не имеет симптомов заболевания и находится под надзором врачей

Осматривавший авто больного коронавирусом украинца таможенник не имеет симптомов заболевания и находится под надзором врачей

16:41 03.03.2020
Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока в Украине - мнение

Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока в Украине - мнение

16:21 03.03.2020
Ситуация с коронавирусом не должна существенно повлиять на украинский экспорт зерновых - мнение

Ситуация с коронавирусом не должна существенно повлиять на украинский экспорт зерновых - мнение

16:19 03.03.2020
Тест-системы и реагентов для диагностики коронавируса в Украине достаточно для обследования 960 человек

Тест-системы и реагентов для диагностики коронавируса в Украине достаточно для обследования 960 человек

16:16 03.03.2020
ЦОЗ запустил онлайн-курс по коронавирусу для врачей и общественных организаций

ЦОЗ запустил онлайн-курс по коронавирусу для врачей и общественных организаций

16:07 03.03.2020
В школах и детсадах Киева из-за коронавируса будут измерять температуру - Кличко

В школах и детсадах Киева из-за коронавируса будут измерять температуру - Кличко

15:25 03.03.2020
G7 внимательно следит за ситуацией с коронавирусом, готова действовать

G7 внимательно следит за ситуацией с коронавирусом, готова действовать

15:08 03.03.2020
Лувр закрыли, а Версальский дворец не будут закрывать из-за ситуации с коронавирусом

Лувр закрыли, а Версальский дворец не будут закрывать из-за ситуации с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Снижение ставки ФРС даст толчок экономике США - Пауэлл

Суд запретил смену руководства "Центрэнерго" по иску члена набсовета-юрисконсульта ПриватБанка

Brent подорожала более чем на 3% на решении ФРС экстренно снизить базовую ставку

ФРС снизила процентную ставку на 0,5 п.п.

Минфин на аукционах 3 марта отказался от предложения среднесрочных ОВГЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко подписал указ, стимулирующий давальческую схему переработки нефти в Беларуси

Снижение ставки ФРС даст толчок экономике США - Пауэлл

Суд запретил смену руководства "Центрэнерго" по иску члена набсовета-юрисконсульта ПриватБанка

"Нова Пошта" ведет переговоры об организации доставки для клиентов "Ин Тайм", о выкупе службы речь не идет

Аэропорт "Киев" за 2 мес. сократил пассажиропоток на 17,4%

Brent подорожала более чем на 3% на решении ФРС экстренно снизить базовую ставку

ФРС снизила процентную ставку на 0,5 п.п.

ПриватБанк погасил 3 млрд грн рефинансирования НБУ

Несколько админзданий в центре Киева передадут ФГИ на приватизацию

Консорциум Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH реконструирует ПС 750кВ "Днепровская" по контракту с "Укрэнерго" на EUR 31 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА