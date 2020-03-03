Экономика

18:49 03.03.2020

Суд запретил смену руководства "Центрэнерго" по иску члена набсовета-юрисконсульта ПриватБанка

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Суд запретил смену руководства "Центрэнерго" по иску члена набсовета-юрисконсульта ПриватБанка

Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

Как говорится в определении суда от 28 февраля, обнародованном в базе судебных решений, истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко.

Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.

Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.

Премьер-министр Алексей Гончарук 26 февраля заявил о согласованном правительством решении сменить руководителя "Центрэнерго", а позже подтвердил свое намерение добиться исполнения этого решения.

Теги: #кадры #приватбанк #центрэнерго
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