"Нова Пошта" ведет переговоры об организации доставки для клиентов "Ин Тайм", о выкупе службы речь не идет

Группа компаний "Нова Пошта" ведет переговоры со службой доставки "Ин Тайм", которая ранее объявила о закрытии своих отделений, касательно организации доставки для клиентов, сообщила группа на своей странице в Facebook во вторник.

"По организации доставки для клиентов: на данный момент мы только начали переговоры. Поэтому называть конкретные сроки доставки преждевременно. Это прежде всего зависит от действий и скорости принятия решений "Ин Тайм", - говорится в сообщении.

"Мы всегда на стороне клиентов и сделаем все возможное, чтобы они смогли получить все свои посылки и грузы. "Нова Пошта" готова встретить новых клиентов, быстро подключить их в свою систему и плодотворно сотрудничать", - пояснили в компании.

При этом оператор уточняет, что в настоящее время "Нова Пошта" не ведет переговоров касательно выкупа и/или реструктуризации бизнеса "Ин Тайм" – всей компании или ее части.

Как сообщалось, национальная служба доставки "Ин Тайм", созданная в 2002 году, заявила о техническом сбое в информационной системе компании, а также о закрытии части отделений.

В свою очередь совладелец группы компаний "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк на своей странице в Facebook написал, что "Ин Тайм" остановила работу в связи с банкротством.