Экономика

18:09 03.03.2020

"Нова Пошта" ведет переговоры об организации доставки для клиентов "Ин Тайм", о выкупе службы речь не идет

1 мин читать
"Нова Пошта" ведет переговоры об организации доставки для клиентов "Ин Тайм", о выкупе службы речь не идет

Группа компаний "Нова Пошта" ведет переговоры со службой доставки "Ин Тайм", которая ранее объявила о закрытии своих отделений, касательно организации доставки для клиентов, сообщила группа на своей странице в Facebook во вторник.

"По организации доставки для клиентов: на данный момент мы только начали переговоры. Поэтому называть конкретные сроки доставки преждевременно. Это прежде всего зависит от действий и скорости принятия решений "Ин Тайм", - говорится в сообщении.

"Мы всегда на стороне клиентов и сделаем все возможное, чтобы они смогли получить все свои посылки и грузы. "Нова Пошта" готова встретить новых клиентов, быстро подключить их в свою систему и плодотворно сотрудничать", - пояснили в компании.

При этом оператор уточняет, что в настоящее время "Нова Пошта" не ведет переговоров касательно выкупа и/или реструктуризации бизнеса "Ин Тайм" – всей компании или ее части.

Как сообщалось, национальная служба доставки "Ин Тайм", созданная в 2002 году, заявила о техническом сбое в информационной системе компании, а также о закрытии части отделений.

В свою очередь совладелец группы компаний "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк на своей странице в Facebook написал, что "Ин Тайм" остановила работу в связи с банкротством.

Теги: #нова_пошта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 18.02.2020
РА "Стандарт-Рейтинг" присвоило "Новой Поште" кредитный рейтинг на уровне "uaА"

РА "Стандарт-Рейтинг" присвоило "Новой Поште" кредитный рейтинг на уровне "uaА"

12:20 14.02.2020
"Нова Пошта" не планирует приостанавливать доставку в/из Китая

"Нова Пошта" не планирует приостанавливать доставку в/из Китая

16:02 04.02.2020
Индустриальный парк "Белая Церковь" начинает строительство логистического депо для "Новой Пошты"

Индустриальный парк "Белая Церковь" начинает строительство логистического депо для "Новой Пошты"

15:31 31.01.2020
"Нова Пошта" построит логистическое депо в Белой Церкви под Киевом

"Нова Пошта" построит логистическое депо в Белой Церкви под Киевом

12:27 30.01.2020
"Нова Пошта" переименовала платежную систему Forpost в NovaPay, сделав ее международной

"Нова Пошта" переименовала платежную систему Forpost в NovaPay, сделав ее международной

10:54 24.01.2020
"Нова Пошта Интернешнл" в 2020г планирует увеличить объемы международной доставки на 30%

"Нова Пошта Интернешнл" в 2020г планирует увеличить объемы международной доставки на 30%

10:39 24.01.2020
"Нова Пошта" в 2020г планирует увеличить количество доставок на 18-25%, пересадить курьеров на электроскутеры

"Нова Пошта" в 2020г планирует увеличить количество доставок на 18-25%, пересадить курьеров на электроскутеры

10:29 24.01.2020
"Нова Пошта" оценивает свой потенциал роста по охвату населения в 35%, активно увеличивается количество отделения в регионах

"Нова Пошта" оценивает свой потенциал роста по охвату населения в 35%, активно увеличивается количество отделения в регионах

10:04 24.01.2020
"Нова Пошта" в 2019г увеличила количество отправлений на 22%

"Нова Пошта" в 2019г увеличила количество отправлений на 22%

13:41 22.01.2020
"Нова Пошта" планирует инвестировать $100 млн в развитие в 2020г

"Нова Пошта" планирует инвестировать $100 млн в развитие в 2020г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Снижение ставки ФРС даст толчок экономике США - Пауэлл

Суд запретил смену руководства "Центрэнерго" по иску члена набсовета-юрисконсульта ПриватБанка

Brent подорожала более чем на 3% на решении ФРС экстренно снизить базовую ставку

ФРС снизила процентную ставку на 0,5 п.п.

Минфин на аукционах 3 марта отказался от предложения среднесрочных ОВГЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Шанхае 95% крупных промпредприятий возобновили работу более 2/3 мощностей

Коронавирус приводит к недельным задержкам с поставками ПК и смартфонов

Лукашенко подписал указ, стимулирующий давальческую схему переработки нефти в Беларуси

Снижение ставки ФРС даст толчок экономике США - Пауэлл

Суд запретил смену руководства "Центрэнерго" по иску члена набсовета-юрисконсульта ПриватБанка

Аэропорт "Киев" за 2 мес. сократил пассажиропоток на 17,4%

Brent подорожала более чем на 3% на решении ФРС экстренно снизить базовую ставку

ФРС снизила процентную ставку на 0,5 п.п.

Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока в Украине - мнение

ПриватБанк погасил 3 млрд грн рефинансирования НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА