Аэропорт "Киев" за 2 мес. сократил пассажиропоток на 17,4%

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского за январь-февраль 2020 года обслужил 338,4 тыс. пассажиров, что на 17,4% меньше, чем было в январе-феврале 2019 года.

Как сообщила пресс-служба аэропорта во вторник, количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 334,5 тыс., на внутренних – 3,9 тыс.

Количество рейсов в январе-феврале 2020 года составило 3,6 тыс. на прилет и вылет, что на 15,3% меньше аналогичного периода 2019 года (международных – 3,148 тыс., внутренних – 486).

Наиболее популярные международные направление с начала 2020 года: Минск (Беларусь), Варшава (Польша). Вена (Австрия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Таллин (Эстония), Франкфурт-на-Майне (Германия); внутренние – Запорожье, Одесса, Львов.

В феврале 2020 года аэропорт "Киев" обслужил 159,6 тыс. пассажиров, что на 13,8% меньше, чем в феврале-2019. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 157,6 тыс., на внутренних рейсах – 2 тыс.

Количество рейсов в феврале 2020 года составило 1,796 тыс. на прилет и вылет, что на 10,5% меньше аналогичного периода прошлого года (международные – 1,519 тыс., внутренние – 277).

Наиболее популярные международные направления в феврале 2020 года: Минск, Варшава, Вена, Рига (Латвия), Берлин, Мемминген, Таллин; внутренние – Запорожье, Днепропетровск, Одесса.

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" в 2019 году обслужил 2,618 млн пассажиров, что на 6,9% меньше чем в январе-декабре 2018 года.

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.