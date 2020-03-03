Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока в Украине - мнение

Распространение коронавируса может привести к дефициту и повышению цен на чеснок из-за психологического фактора и приостановления импорта из Китая, считает директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.

"Это обусловлено тем, что именно Китай является крупнейшим поставщиком чеснока на украинский рынок и остановка импорта из данной страны может привести к дефициту овоща в Украине", - сообщила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Зверевой, несмотря на то, что официальных запретов на ввоз продовольствия в Украину из Китая в связи с распространением коронавируса пока не было, психологический фактор и рост количества зараженных не может не влиять на украинских потребителей.

"К примеру, в том же сегменте чеснока многие потребители понемногу начинают отказываться от продукции из Китая, отдавая преимущество отечественному продукту. Если же ситуация не изменится в ближайшее время, вполне вероятно, что рынок Китая будет изолирован полностью, что в свою очередь отобразится на ценах на чеснок в Украине",- отметила директор по развитию УПОА.

Помимо этого, поставки чеснока из Китая в настоящее время затруднены также по причине нехватки людей, так как много работников находится на карантине.

"Учитывая, что в Украине пока так и не научились выращивать чеснок промышленным способом, зависимость от поставок импортного чеснока растет, поэтому угроза роста цен на чеснок является реальной, особенно в ближайшие месяцы, т.к. своих запасов уже почти нет, а новый урожай начнут собирать почти через полгода", - указала Зверева.

Она уточнила, что в 2019 году импорт чеснока в Украину был рекордным за последние шесть лет и увеличился по сравнению с 2018 годом на 50%. В 2019 году Украина завезла более 5,3 тыс. тонн свежего чеснока, 73% которого поступило из Китая.

"Прирост произошел в основном за счет роста поставок из Китая, но также впервые крупные партии были ввезены из Ирана, а там тоже сейчас проблемы еще более серьезные, чем в Китае", - добавила директор по развитию УПОА.

Она сообщила, что сейчас украинский чеснок продается в среднем за 45 грн/кг, импортный за 59 грн/кг.

На этом фоне, по данным эксперта, цены на репчатый лук в Украине продолжают демонстрировать стабильность. Так, по состоянию на начала марта лук отгружается по цене 6-6,5 грн/кг, в то время как годом ранее эта продукция продавалась по цене 11 грн/кг.

"Однако стоит понимать, что рекордные цены на лук в 2019 году были спровоцированы рядом факторов. Во-первых, перед началом сезона в Украине существенно сократились площади под этими луком, из-за низкой рентабельности данного сегмента. Во-вторых, урожай лука существенно сократился не только в Украине, но и в ряде европейских стран, в результате неблагоприятных погодных условий в регионе", - заметила Зверева.

В этом же сезоне, по словам директора по развитию УПОА, желающих заработать на луке в Украине стало на порядок больше.

"Даже те производители, которые ранее не занимались луком, начали его выращивать, в ожидании повторения прошлогодней ситуации. Таким образом, в текущем сезоне недостатка лука в Украине не наблюдается. И на сегодняшний день никаких предпосылок к образованию дефицита лука нет, даже не смотря на стремительное распространение коронавируса в мире", - подчеркнула Зверева.