Ситуация с коронавирусом не должна существенно повлиять на украинский экспорт зерновых - мнение

Ситуация с коронавирусом не должна существенно повлиять на украинский экспорт зерновых, поскольку спрос на аграрную продукцию все же зависит от количества населения, которое растет, и является менее эластичным, чем спрос на горючее, потребительские товары или туристические услуги, считает и.о. исполнительного директора "Украинской зерновой ассоциации" (УЗА) Сергей Иващенко.

По его словам, с момента начала эпидемии вируса в Китае Украина пока не ощутила с его стороны снижения спроса на зерновые.

"Впрочем, следует помнить, что определенные логистические ограничения, такие как запрет заходить в порты судам, которые побывали в регионах, где обнаружено заболевание коронавируса, или ограничение кредитования из-за падения экономик могут негативно влиять на объемы международной торговли", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Иващенко заметил, что такие физические и финансовые ограничения вполне могут оказать негативное влияние и на динамику украинского экспорта аграрной продукции.

"В настоящее время падение спроса и цен испытывают производители нефти и горючего на фоне ожиданий снижения перевозок. Замедление такой большой экономики, как Китай, безусловно, будет иметь негативное влияние на другие экономики. Если не удастся найти эффективные методы борьбы с коронавирусом в ближайшее время, то последствия для всех экономик мира будут весьма негативные - может начаться экономический кризис", - уточнил он.

При этом эксперт добавил, что падение объемов международной торговли приведет к увеличению запасов продукции и снижению цены на нее на внутреннем рынке Украины, а также падению экспортной выручки и доходов государственного бюджета.