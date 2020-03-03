Экономика

14:15 03.03.2020

Консорциум Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH реконструирует ПС 750кВ "Днепровская" по контракту с "Укрэнерго" на EUR 31 млн

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НЭК "Укрэнерго" заключило трехгодичный контракт с хорватско-немецким консорциумом Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH на реконструкцию подстанции 750 кВ "Днепровская" в Днепропетровской области на сумму EUR31 млн, сообщила НЭК во вторник.

"Реконструкция подстанции значительно повысит безопасность и надежность передачи электроэнергии, прежде всего, в Днепровском регионе, электроснабжение которого усложнено вследствие снижения генерации на тепловых станциях и повреждений сети на востоке Украины. Важность этого проекта обусловлена также и тем, что он является одним из элементов подготовки к интеграции в ENTSO-E", – пояснил директор по инвестициям НЭК "Укрэнерго" Олег Павленко, слова которого приведены в сообщении.

В НЭК уточнили, что ПС "Днепровская" является последним из четырех объектов модернизации по проекту "Реконструкция подстанций в восточной части Украины" общей стоимостью EUR150 млн, финансируемым банком развития KfW и правительством Германии.

По данным компании, наряду с ПС 750 кВ "Днепровская" проект предусматривает реконструкцию ПС "Запорожская", "Харьковская" и "Залютино", контракты по реконструкции которых заключены во втором полугодии 2018 года и сейчас там проводятся соответствующие работы.

Как пояснили в НЭК, реконструкция ПС 750 кВ "Днепровская" предусматривает, в частности, замену изношенного и устаревшего высоковольтного оборудования 750 и 330 кВ подстанции и внедрение автоматизированной системы управления технологичными процессами, позволяющей управлять подстанцией дистанционно. Кроме того, на ней будет установлен дополнительный автотрансформатор 750 кВ мощностью 1000 МВА и трансформатор поперечного регулирования, что, среди прочего, увеличит недостаточную трансформаторную мощность и обеспечит надежность передачи электроэнергии в ремонтных схемах работы сети.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" выполнила инвестиционную программу 2019 года на 95,2%. По ее данным, за собственные средства компании (тариф) в 2019 году профинансированы проекты почти на 1,1 млрд грн, за кредитные средства международных финансовых организаций (МФО) – более чем на 1,9 млрд грн. Также на протяжении года привлечено EUR149 млн под проект модернизации сети электропередачи "Укрэнерго" (ЕБРР) и EUR 8,6 млн для исследований по интеграции энергосистемы Украины в ENTSO-E (KfW).

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Интерфакс-Украина
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