Экономика

14:15 03.03.2020

PT Timah стала крупнейшим производителем олова в мире в 2019 году

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Индонезийская PT Timah в 2019 году вышла на первое место в мире по объему производства олова, обогнав китайскую Yunnan Tin, сообщила Международная ассоциация олова (ITA).

Всего в прошлом году в мире было выпущено 334,4 тыс. тонн рафинированного олова, что на 6,6% ниже показателя за предыдущий год. На десять крупнейших компаний пришлось свыше 75% глобального производства.

PT Timah увеличила выпуск более чем вдвое, за счет чего топ-10 компаний нарастили производство на 14% относительно 2018 года. Резкий рост показателя у индонезийской компании обусловлен тем, что введенные правительством страны новые экспортные правила привели к снижению конкуренции за концентрат олова. После этих изменений многие частные перерабатывающие заводы сократили производство или прекратили свою деятельность, отмечается в сообщении ITA.

Между тем в Китае многие компании вынуждены были уменьшить выпуск, в результате чего производство рафинированного олова в стране упало почти на 11%.

В Европе в прошлом году показатель вырос на 2%.

Крупнейшие производители олова (тыс. тонн):

* без учета производства бразильского подразделения Taboca

ITA (ранее ITRI) была создана в 1932 году в Лондоне и объединяет компании, занимающиеся выпуском и переработкой олова, по всему миру. На долю ее членов приходится порядка двух третей общемирового выпуска этого металла.

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Интерфакс-Украина
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