Экономика

14:14 03.03.2020

Лукашенко поручил достроить инфраструктуру "Дружбы" для импорта нефти из балтийских портов

3 мин читать
Лукашенко поручил достроить инфраструктуру "Дружбы" для импорта нефти из балтийских портов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить строительство необходимой инфраструктуры на белорусском участке нефтепровода "Дружба" в балтийском направлении.

"Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки", - заявил Лукашенко на совещании с правительством, комментируя проект по транспортировке нефти из балтийских портов по "Дружбе".

Президента цитирует госагентство "БелТА".

Лукашенко также заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обещал ему поддержку в этом вопросе.

"С госсекретарем я на эту тему говорил - помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти", - сказал президент. "В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики", - добавил он.

В плане поставок с балтийского направления глава государства уверен в возможности решить вопрос с улучшением логистики, в первую очередь по поставке трубопроводным транспортом, отмечает госагентство.

"Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам", - сказал Лукашенко.

В Клайпеду в среду должен прийти уже второй в этом году танкер с нефтью для Белоруссии. На этот раз через Литву в Белоруссию будет доставлена российская, а не норвежская нефть. Как и в конце января, она предназначена для новополоцкого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нафтан". При этом транспортировку нефти из Клайпеды до Новополоцка осуществляют Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Белоруссии. Глава "Нафтана" Александр Демидов тогда сказал, что завод намерен и в дальнейшем импортировать нефть из Норвегии. По его словам, после того, как будет переработана нефть, привезенная впервые с норвежского месторождения Johan Sverdrup (Юхан Свердруп), будет принято решение о дальнейшем ее импорте.

Последний раз нефть транспортировалась через Литву в Белоруссию в 2017 году.

По территории Белоруссии проходят две ветки нефтепровода "Дружба" - южная и северная. Южная ветка используется для транзита российской нефти на Украину, в Венгрию, Словакию, Чехию и для поставки сырья на Мозырский НПЗ. По северной ветка (трубопроводы филиала "Новополоцк") российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти по этой ветке в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

Ожидается, что в марте Белоруссия начнет прокачку азербайджанской нефти от ГНКАР на Мозырский НПЗ с территории Украины по нефтепроводу Одесса-Броды. Инфраструктура нефтепровода для этого готова.

Теги: #лукашенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:51 27.02.2020
Лукашенко заявил о "понуждении" Белоруссии к интеграции с Россией

Лукашенко заявил о "понуждении" Белоруссии к интеграции с Россией

15:33 14.02.2020
Лукашенко подтверждает планы запуска "Дружбы" в реверс для прокачки нефти из Польши

Лукашенко подтверждает планы запуска "Дружбы" в реверс для прокачки нефти из Польши

14:51 14.02.2020
Лукашенко грозит начать отбор нефти из транзитной трубы, если из России не будет поставок в нужных объемах

Лукашенко грозит начать отбор нефти из транзитной трубы, если из России не будет поставок в нужных объемах

14:10 14.02.2020
В руководстве РФ намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоресурсы, утверждает Лукашенко

В руководстве РФ намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоресурсы, утверждает Лукашенко

15:39 24.01.2020
Лукашенко мобильный телефон приносит адъютант

Лукашенко мобильный телефон приносит адъютант

13:16 24.01.2020
Лукашенко: Беларусь договаривается с США, Саударавией, ОАЭ о поставках нефти по мировой цене

Лукашенко: Беларусь договаривается с США, Саударавией, ОАЭ о поставках нефти по мировой цене

12:44 24.01.2020
Лукашенко: Беларусь не может быть частью какой-либо страны, даже братской России

Лукашенко: Беларусь не может быть частью какой-либо страны, даже братской России

17:46 09.01.2020
Лукашенко: в Беларуси не будет катастрофы, если Минск и Москва не договорятся по углеводородам

Лукашенко: в Беларуси не будет катастрофы, если Минск и Москва не договорятся по углеводородам

17:34 09.01.2020
Лукашенко: "Газпром" зарабатывает на Беларуси в 3 раза больше, чем на Германии

Лукашенко: "Газпром" зарабатывает на Беларуси в 3 раза больше, чем на Германии

16:10 31.12.2019
Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российских углеводородов в Беларусь без контрактов

Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российских углеводородов в Беларусь без контрактов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин на аукционах 3 марта отказался от предложения среднесрочных ОВГЗ

"Газпром" внес предоплату транзита за март, в феврале использовал 76% оплаченной брони – оператор ГТС Украины

Милованов анонсировал кампанию по детенизации занятости в строительстве

АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за завышенные цены для населения

Решение по смене менеджмента "Центрэнерго" принято и будет выполнено, заявляет премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Консорциум Dalekovod JSC/General Electric Grid GmbH реконструирует ПС 750кВ "Днепровская" по контракту с "Укрэнерго" на EUR 31 млн

PT Timah стала крупнейшим производителем олова в мире в 2019 году

Украина и турецкая Onur Taahhut подписали контракт на строительство моста в Запорожье

Минфин на аукционах 3 марта отказался от предложения среднесрочных ОВГЗ

Стокгольмский арбитраж подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка

Минэкоэнерго Украины просит Энергосообщество срочно завершить медиацию с инвесторами ВИЭ

Monobank выпустил первую карту в британском проекте Koto

Ryanair сократит на 25% полеты в Италию и из этой страны на 3 недели

МВФ и ВБ заявили о готовности помочь государствам в преодолении последствий коронавируса

"Газпром" внес предоплату транзита за март, в феврале использовал 76% оплаченной брони – оператор ГТС Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА