Экономика

11:04 03.03.2020

Минфин на аукционах 3 марта отказался от предложения среднесрочных ОВГЗ

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Минфин на аукционах 3 марта отказался от предложения среднесрочных ОВГЗ

Министерство финансов Украины на первичных аукционах, назначенных на 3 марта, внепланово предложит лишь облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) в евро с погашением через девять месяцев, а также ОВГЗ в гривне с погашением через шесть месяцев.

Как указано в объявлении на сайте ведомства во вторник, бумаги с погашением через полтора и три года, размещение которых Минфин анонсировал в минувшую пятницу, сняты с аукциона.

Ранее, 11 февраля, Минфин внепланово провел аукцион по продаже 14-мес. долларовых ОВГЗ, на котором привлек $200 млн под 3,4% благодаря избытку валютной ликвидности у украинских банков.

Последний раз облигации в евро предлагались на аукционах в середине декабря прошлого года. Тогда Минфину удалось разместить шестимесячные бумаги на EUR198 млн под средневзвешенную ставку 2,22% годовых, а ставка отсечения составила 2,3% годовых.

На последних аукционах спрос на среднесрочные и долгосрочные ОВГЗ резко упал из-за ухудшения ситуации на мировом рынке в связи с эпидемией коронавируса.

Теги: #овгз #минфин
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