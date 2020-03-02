Monobank выпустил первую карту в британском проекте Koto

Команда Monobank, созданная выходцами из ПриватБанка, начала выпуск карт в Великобритании под брендом Koto, сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в понедельник.

"Только что в нашем британском проекте Koto была выпущена первая карта!" – написал он в понедельник вечером в Telegram.

Как сообщалось, Monobank после полeтора лет работы в июне 2019 года получил финансовую лицензию британского регулятора FCA. "Теперь мы можем запустить Koto (наш аналог monobank) в Британии. Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии", - написал тогда в Telegram другой соучредитель Дмитрий Дубилет, позже назначенный министром Кабинета министров.

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию "Финтех бенд", реализующую проект Monobank. К октябрю-2017 Monobank выпустил первую тысячу кредитных карточек, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.

В настоящее время у приложения мобильного банка Monobank есть один банк-партнер - Универсал Банк (входит в группу ТАС). По оценкам основателей проекта, к концу этой недели у него будет 2 млн клиентов.