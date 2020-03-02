Экономика

19:24 02.03.2020

Ryanair сократит на 25% полеты в Италию и из этой страны на 3 недели

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Ryanair сократит на 25% полеты в Италию и из этой страны на 3 недели

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократит программу коротких перелетов - преимущественно из Италии и в эту страну - на 25%, говорится в пресс-релизе компании.

Сокращение планируется на трехнедельный период - с 17 марта по 8 апреля 2020 года.

В компании отмечают существенное сокращение числа бронирований на конец марта - начало апреля в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Кроме того, Ryanair столкнулась с ростом количества пассажиров, забронировавших билеты, но не появившихся на рейсах, особенно в Италию и из нее.

Ryanair не ожидает, что сокращение числа рейсов окажет существенное влияние на ее показатели в текущем фингоду, завершающемся в марте. В то же время, пока сложно делать выводы о том, какими будут последствия распространения коронавируса для ее результатов в следующем фингоду, предупреждают в компании.

"Ryanair продолжит внимательно отслеживать бронирования и адаптировать расписание полетов в соответствии с дальнейшим развитием ситуации, - говорится в пресс-релизе. - Компания тесно сотрудничает с властями государств и выполняет все рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) для обеспечения здоровья и благополучия наших клиентов".

Акции Ryanair подешевели почти на 6% по итогам торгов в Лондоне в понедельник. С начала этого года их стоимость упала на 21%.

Теги: #италия #ryanair
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