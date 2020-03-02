"Газпром" внес предоплату транзита за март, в феврале использовал 76% оплаченной брони – оператор ГТС Украины

Транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд куб. м, это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с "Газпромом", сообщил глава нового оператора ГТС Украины (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Предоплата за февраль была получена в полном объеме ещё в январе. Предоплата за март тоже уже находится на счетах Оператор ГТС Украины", – написал он в Facebook в понедельник.