Экономика

17:28 02.03.2020

Госстат улучшил показатель индекса промпродукции в 2019г до 0,5% в связи с изменением базисного года

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Госстат улучшил показатель индекса промпродукции в 2019г до 0,5% в связи с изменением базисного года

Государственная служба статистики улучшила показатель индекса промышленной продукции, скорректировав снижение промышленного производства в Украине в 2019 году с 1,8% до 0,5% по сравнению с позапрошлым годом в связи с введением нового базисного года – 2016-го вместо 2010-го

"…Индексы промпродукции за 2019 год были пересмотрены в связи с введением нового базисного года (2016=100%, предыдущий базисный был 2010). Учитывая, что с прошлого базисного года прошло пять лет, за это время произошли изменения как в весовой структуре промышленной продукции, так и в динамике производства", – пояснил Госстат на сайте в понедельник.

Согласно сообщению, сокращение производства наблюдалось по окончательным данным (учитывая 2016 год как базисный) в пяти месяцах, по предыдущим – в девяти.

Наибольшее влияние на показатели промышленности в 2019 году имело увеличение в 2016 году по сравнению с 2010-м доли отдельных видов деятельности в валовой добавленной стоимости: добычи сырой нефти и газа – с 4,6% до 13,1%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – с 16,2% до 18,5%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических товаров – с 10,8% до 12,8%.

Сокращение коснулось добычи каменного и бурого угля – с 8,3% до 3,1%, добычи металлических руд – с 12,3% до 9,1%, производства кокса и коксопродуктов – с 2,5% до 0,8%, машиностроения – с 14,1% до 9,0%.

Согласно обновленным подсчетам, рост промышленного производства в Украине в 2018-м по сравнению с предыдущим годом составил 3% (ранее 1,6%), в 2017 году – 1,1% (ранее 0,4%), в 2016 году – 4% (ранее 2,8%), в 2015-м было падение 12,3% (против падения 13% соответственно).

Теги: #промпроизводство #госстат
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