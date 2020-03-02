Экономика

15:04 02.03.2020

АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за завышенные цены для населения

1 мин читать
АМКУ открыл дело против "Нафтогаза" за завышенные цены для населения

 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело о возможном злоупотреблении НАК "Нафтогаз Украины" монопольным положением при установлении цен на природный газ для населения с 1 ноября 2018 года, сообщается на сайте Комитета в понедельник.

В АМКУ напомнили, что на "Нафтогаз" возложены специальные обязательства по продаже газа бытовым потребителям (населению). При этом компания устанавливает в этом сегменте рынка цены, основанные на цене газа для промышленности, которые она же и предлагает.

По имеющейся в комитете информации, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены выше тех, что сложились в условиях конкуренции, в частности по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах с условием доставки газа до границы Украины (NCG).

"Это может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украины", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа", - говорится в сообщении.

Теги: #нафтогаз #население #цены #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 27.02.2020
Цены на нефть резко усилили падение

Цены на нефть резко усилили падение

09:42 26.02.2020
"Нафтогаз" обсуждает c иностранными сервисными компаниями возможность создания совместного предприятия по управлению буровыми группы

"Нафтогаз" обсуждает c иностранными сервисными компаниями возможность создания совместного предприятия по управлению буровыми группы

16:10 25.02.2020
"Метинвест" запросил у АМКУ мнение о покупке целостного имущественного комплекса ISD Huta Częstochowa

"Метинвест" запросил у АМКУ мнение о покупке целостного имущественного комплекса ISD Huta Częstochowa

17:08 24.02.2020
Цена газа для населения и тепловиков в феврале снизится на 15,1%

Цена газа для населения и тепловиков в феврале снизится на 15,1%

14:24 24.02.2020
В "ДНР / ЛНР" более 950 тысяч человек имеют украинское "биометрику" - DW

В "ДНР / ЛНР" более 950 тысяч человек имеют украинское "биометрику" - DW

18:45 19.02.2020
ЕБРР добавил в перечень потенциальных поставщиков газа "Нафтогазу" за средства от евробондов Trafigura, Eni и ERU

ЕБРР добавил в перечень потенциальных поставщиков газа "Нафтогазу" за средства от евробондов Trafigura, Eni и ERU

11:55 19.02.2020
Милованов предложил Кабмину рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность главы "Нафтогаза"

Милованов предложил Кабмину рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность главы "Нафтогаза"

15:36 18.02.2020
Собственник выделенных из облэнерго VS Energy энергосбытов планирует купить PINbank президента ЦСКА Гинера – АМКУ

Собственник выделенных из облэнерго VS Energy энергосбытов планирует купить PINbank президента ЦСКА Гинера – АМКУ

18:43 17.02.2020
Топ-менеджер "Нафтогаза" допускает снижение цен на газ летом до $100/тыс. куб. м, ожидает увеличение спроса на услугу хранения

Топ-менеджер "Нафтогаза" допускает снижение цен на газ летом до $100/тыс. куб. м, ожидает увеличение спроса на услугу хранения

18:36 17.02.2020
"Нафтогаз" провел консультации с инвестбанками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы на IPO - Коболев

"Нафтогаз" провел консультации с инвестбанками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы на IPO - Коболев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение по смене менеджмента "Центрэнерго" принято и будет выполнено, заявляет премьер

Премьер заявляет о сближении взаимодействия с НБУ для макростабилизации, дешевой ипотеки и кредитования бизнеса

Остатки средств на Едином казначейском счете выросли в феврале на 5,1 млрд грн – Госказначейство

Минфин 3 марта внепланово предложит ОВГЗ в евро

ВВП-варранты Украины с начала пятницы подешевели еще на 2,8%, доходность евробондов повысилась на 0,2-0,3 п.п.

ПОСЛЕДНЕЕ

Для таких компаний, как IKEA, важны прозрачное законодательство и борьба с коррупцией в Украине – глава МИД Швеции

МАУ пока не планирует сокращать рейсы в Италию, снижения пассажиропотока из-за коронавируса не наблюдает

Счета за теплоснабжение в феврале могут быть снижены до 40% – Гончарук

Решение по смене менеджмента "Центрэнерго" принято и будет выполнено, заявляет премьер

Премьер заявляет о сближении взаимодействия с НБУ для макростабилизации, дешевой ипотеки и кредитования бизнеса

Международная выставка недвижимости MIPIM в Каннах перенесена на июнь-2020 из-за коронавируса

Премьер заявляет о сближении взаимодействия с НБУ для макростабилизации, дешевой ипотеки и кредитования бизнеса

Остатки средств на Едином казначейском счете выросли в феврале на 5,1 млрд грн – Госказначейство

Спрос на антибактериальную продукцию из Украины в Европе за неделю вырос многократно

Команда МВФ достигла  прогресса в переговорах и продолжит дискуссию в ближайшие дни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА