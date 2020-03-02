Экономика

11:39 02.03.2020

Премьер заявляет о сближении взаимодействия с НБУ для макростабилизации, дешевой ипотеки и кредитования бизнеса

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Премьер заявляет о сближении взаимодействия с НБУ для макростабилизации, дешевой ипотеки и кредитования бизнеса

Правительство и Национальный банк Украины (НБУ) на встрече в понедельник обсудили макроэкономическую стабилизацию в стране, вопросы удешевления ипотечных и бизнес-кредитов, сообщается в Telegram-канале премьер-министра Алексея Гончарука.

"Дальнейшее снижение учетной ставки с 11% до 7% уже в 2020 году означает дешевые кредиты. Так, ипотека будет значительно дешевле, а для бизнеса увеличиваем микрокредиты до 2 млн грн под 5-7-9%. Плюс расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", – сообщил Гончарук.

Согласно фото, обнародованному премьером, на встрече также присутствовали главы Минфина и Минэкономики, ответственные в их министерствах за макроэкономические прогнозы, а также правительственный уполномоченный по вопросам государственного долга.

Теги: #нацбанк #гончарук #кабмин
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