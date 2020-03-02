Международная выставка недвижимости MIPIM в Каннах перенесена на июнь-2020 из-за коронавируса

Крупнейшая Международная выставка в сфере недвижимости MIPIM в Каннах (Франция), которую 10 марта планировало посетить не менее 100 украинских представителей бизнеса и власти, перенесена на 2-5 июня 2020 года из-за угрозы коронавируса.

"Сообщаем, что запланированные даты проведения Международной выставки недвижимости "MIPIM-2020" с 10 по 13 марта перенесены на 2-5 июня 2020 года. Такое решение принято в связи с распространением короновируса (COVID-19) с целью обеспечения здоровья и безопасности участников выставки", - сообщил официальный представитель выставки MIPIM в Украине Дмитрий Допиро.

Как сообщалось, на выставке MIPIM-2020 Украина впервые запланировала представить, помимо Киева, отдельный стенд региональных проектов.

Среди участников от Украины в 2020 году - компании UDP, Altis Holding, DELTA Ukraine, Mandarin Plaza Group, Invest in Projects, TK Property Management, Intergal Bud, Dragon Capital, Midland Development, Toronto-Kyiv, Promprylad.Renovation. Отдельный стенд подготовила компания City One Development.

Традиционно украинскую делегацию на MIPIM поддерживает Посольство Украины во Франции и первые лица города и государственных учреждений.

MIPIM - ведущая европейская инвестиционная выставка всех секторов международного рынка недвижимости, которая ежегодно собирает более 20 тыс. ключевых игроков рынка недвижимости. Участвуют в MIPIM также представители власти, девелоперы, консультанты, архитекторы.