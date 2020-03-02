Экономика

11:16 02.03.2020

Остатки средств на Едином казначейском счете выросли в феврале на 5,1 млрд грн – Госказначейство

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Остатки средств на Едином казначейском счете выросли в феврале на 5,1 млрд грн – Госказначейство

 Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало марта 2020 года составили 17,18 млрд грн, что на 5,1 млрд грн, или на 42,4%, больше, чем месяцем ранее, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ) в понедельник.

Год назад на ЕКС средств было в 2,1 раза меньше – 8,2 млрд грн, за февраль-2019 они сократились на 3,73 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Согласно данным Национального банка Украины, остаток средств на коррсчетах банков в феврале этого года увеличился на 13,75 млрд грн – до 66,183 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на ЕКС на 1 января 2020 года составили рекордные для этого периода 17,548 млрд грн, что, однако, более чем втрое меньше по сравнению с показателем на начало декабря.

Помимо гривневого ЕКС, правительство владеет также валютными счетами, данные об остатках на которых обнародуются нерегулярно. На 3 февраля остатки на валютных счетах составили 42,3 млрд грн в гривневом эквиваленте, тогда как в 2019 году на эту же дату было 35,9 млрд грн.

Теги: #бюджет #екс #госказначейство
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