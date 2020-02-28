Менеджер "Укрзализныци" считает ненадежной продукцию КВСЗ, завод отвергает обвинения

Директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан раскритиковал продукцию и подход к клиентскому обслуживанию Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Полтавская обл.), однако КВСЗ опровергает эти обвинения.

"Поезд ЕКр-1 двухсистемный, то есть по определению должен иметь возможность эксплуатироваться как на полигонах с переменным током, так и с постоянным. Но в течение очень длительного (больше года) периода УЗ не имеет возможности эксплуатировать поезд на полигонах постоянного тока, так как производитель не способен за наши деньги устранить неисправность", - написал он в Facebook в четверг вечером в комментарии к посту владельца компании "Текстиль-Контакт", члена президиума Федерации работодателей Украины Александра Соколовского.

Как отмечается в комментарии КВСЗ, предоставленному агентству "Интерфакс-Украина", ЕКр1 ("Тарпан") эксплуатируется только на переменном роде тока с октября 2019 года, но никак не более года, и завод намерен на ближайшем плановом ремонте восстановить двухсистемность.

"Оперативное устранение подобных ситуаций с выходом из строя дорогостоящего спецоборудования возможно только при наличии резервного фонда, но сколько раз мы не обращались в адрес эксплуатирующей организации с предложением о его создании, ответа как не было, так и нет", - поясняют на заводе.

Красноштан в своем комментарии также напомнил, что "Укрзализныця" выступала перед Советом по железнодорожному транспорту о предоставлении КВСЗ права на проведение капитально-восстановительных ремонтов (КВР) пассажирских вагонов. При этом обязательным условием подтверждения этого права является производство опытного образца, который, по словам Красноштана, завод не в состоянии предоставить.

КВСЗ, в свою очередь, недоумевает, поскольку, по их словам, не так давно межведомственная комиссия с участием руководства и специалистов УЗ приняла КВР пассажирского вагона на территории и силами КВСЗ.

"Странный случай амнезии, даже при наличии официальных документов вплоть до фотоматериалов", - считают на предприятии.

Как сообщалось, ранее КВСЗ обвинил "Укрзализныцю" в попытке отобрать у него право ремонта старых пассажирских вагонов.

Директор департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" отметил также ненадежность дизель-поездов ДПКр, в том числе из-за некачественной сборки.

"Существуют серьезные отказы уже и на новых вагонах, которые поставлены по упомянутым контрактам. Вопиющий случай - разрушение муфты привода генератора в первый месяц эксплуатации. А это уже неисправность, которая несет серьезную угрозу безопасности пассажирского поезда", - заявил он.

На это обвинение КВСЗ напоминает, что с начала эксплуатации зафиксировано только два случая неисправностей по вине КВСЗ, тогда как 80% связаны с потерей тяги в связи с использованием загрязненного топлива, что было подтверждено при комиссионном осмотре.

"Относительно "вопиющего" случая разрушения муфты привода генератора. Ее разрушение вполне могло быть связано, например, с падением на путь тормозных колодок (что неоднократно случалось). Муфта, как предохранительное звено, полностью выполнила свое назначение, исключив повреждение генератора, редуктора и другого дорогостоящего подвагонного оборудования. Неужели г-н Красноштан не проинформирован о назначении предохранительных устройств на вагоне?", - вопрошает КВСЗ.

В своем комментарии Красноштан также обвинил завод в подлоге.

"Я молчу уже о попытке завода прикрутить к вагону 2009 года выпуска табличку с годом выпуска 2019 и поставить старый вагон под видом нового. Здесь уже четко подлогом попахивает", - заявил директор департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци".

На это в пресс-службе КВСЗ не посчитали нужным отвечать, поскольку "обвинение брошено без каких-либо пояснений".

В то же время в пресс-службе вагонзавода напомнили, что уже более года выведены из эксплуатации два поезда Skoda с населенностью 636 чел. каждый в связи с невозможностью организации должного уровня сервисного обслуживания и ремонта. По оценке КВСЗ, экономические потери УЗ в связи с простоем составляют не менее 100 млн грн в год, но эту проблему компания умалчивает.