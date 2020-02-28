Экономика

14:40 28.02.2020

«Дарница» передает две трети отходов на переработку в рамках программы защиты окружающей среды

1 мин читать
«Дарница» передает две трети отходов на переработку в рамках программы защиты окружающей среды

Фармацевтическая компания «Дарница» по итогам 2019 года передала около 70% образуемых отходов на переработку. В основном это отходы фармацевтического производства, в том числе опытно-промышленного участка департамента R&D, а также те, которые образовались при производстве лекарственных средств.

В компании сообщили, что для уменьшения влияния на окружающую среду, «Дарницей» еще в 2017 году был внедрен раздельный сбор мусора в офисных помещениях и сбор батареек от населения. Кроме того, в рамках внедрения экологических инициатив, офисные помещения компании функционируют по принципу "зеленого офиса". В частности, установлена система очистки воды до качества питьевой, осуществляется автоматический контроль освещения, регулировка теплоподачи и внедрена авторизованная печать.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары «Дарницы» – семья Загорий.

В 2019 году «Дарница» провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых – диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена нефти Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018г

Минэкономики предлагает в 2021-2023гг выделить более 90 млрд грн на программы господдержки, Минфин против

Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа

Цены на нефть резко усилили падение

Минэкономики оценивает площадь государственных сельхоугодий в 650 тыс. га, ожидает с них прибыли по 3 тыс. грн/га в год

ПОСЛЕДНЕЕ

Кофейни Starbucks в Китае возобновляют работу на фоне улучшения ситуации с коронавирусом

Обеспечение шахт гарантированным рынком сбыта решит проблему неплатежей в угольной отрасли – замминистра

Объем выпущенных электронных денег в 2019г вырос в 2,5 раза

Цена нефти Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018г

ЕБРР работает над привлечением гранта на реализацию "Укрэнерго" проекта по energy storages

Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа

Единая экологическая платформа обеспечит равный доступ к природным ресурсам страны – Оржель

Минэкономики предлагает в 2021-2023гг выделить более 90 млрд грн на программы господдержки, Минфин против

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с марта-2020 будет предусматривать частичные кредитные гарантии – Минфин

Члены МТСБУ в 2019 г. заключили 8 млн договоров ОСАГО, собрали 5,1 млрд грн страховых премий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА