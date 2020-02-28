«Дарница» передает две трети отходов на переработку в рамках программы защиты окружающей среды

Фармацевтическая компания «Дарница» по итогам 2019 года передала около 70% образуемых отходов на переработку. В основном это отходы фармацевтического производства, в том числе опытно-промышленного участка департамента R&D, а также те, которые образовались при производстве лекарственных средств.

В компании сообщили, что для уменьшения влияния на окружающую среду, «Дарницей» еще в 2017 году был внедрен раздельный сбор мусора в офисных помещениях и сбор батареек от населения. Кроме того, в рамках внедрения экологических инициатив, офисные помещения компании функционируют по принципу "зеленого офиса". В частности, установлена система очистки воды до качества питьевой, осуществляется автоматический контроль освещения, регулировка теплоподачи и внедрена авторизованная печать.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары «Дарницы» – семья Загорий.

В 2019 году «Дарница» провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых – диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.