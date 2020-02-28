Экономика

14:01 28.02.2020

Обеспечение шахт гарантированным рынком сбыта решит проблему неплатежей в угольной отрасли – замминистра

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Обеспечение шахт гарантированным рынком сбыта решит проблему неплатежей в угольной отрасли – замминистра

Гарантирование угольным предприятиям со стороны государства рынка сбыта их продукции и оплаты за нее позволит решить проблему задолженности шахт, считает заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Станислав Ковалевский.

"Выход есть. Необходимо гарантировать сбыт государственным шахтам и самое главное – оплату за отгруженный ими уголь. Это одно из поручений, которое дал президент во время совещания с работниками угольной отрасли 24 февраля", – написал Ковалевский на своей странице в Facebook 28 февраля.

По его словам, ситуация, которая сложилась на государственном предприятии шахтоуправление "Южнодонбасское №1", постоянно находящемся под угрозой отключения от энергоснабжения из-за больших долгов за электроэнергию, характерна и для других госшахт.

Чиновник отметил, что планируемого на 28 февраля по требованию поставщика электроэнергии ЭК "Укрэнергоуголь" отключения ш/у от электроснабжения удалось избежать путем погашения части долга ш/у за электроэнергию в размере 4 млн грн.

"Электроснабжение на шахту "Южнодонбасская №1" осуществляется без перебоев и в полном объеме. Шахта работает", – написал Ковалевский.

В то же время чиновник обратил внимание на то, что в целом вопрос энергоснабжения шахты остается нерешенным.

"В следующем месяце вопрос об отключении шахты от электроснабжения возникнет снова, поскольку сумма долга увеличивается", – отметил он, уточнив, что задолженность ш/у за потребленную э/э составляет 267 млн грн.

Причиной этого, по словам Ковалевского, является задолженность основных потребителей продукции шахты ТЭС перед ней.

В частности, долг ПАО "Центрэнерго" перед ш/у "Южнодонбасское № 1" составил 210,2 млн грн: 40,2 млн грн долга - в текущем году, 170 млн грн – в предыдущие периоды.

Как сообщалось, за гарантированный рынок сбыта украинского угля выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Должен быть гарантированный рынок сбыта и этот рынок – украинские ТЭС. Государство должно защитить украинский уголь, для этого нужен энергетический баланс на последующие 10 лет, где было бы отображено, сколько угля будем добывать", – сказал он на совещании работников угольной отрасли в Киеве 25 февраля.

"ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", являющееся оператором системы распределения (ОСР), 14 февраля возобновил энергоснабжение ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1" в полном объеме после погашения его задолженности за электроэнергию за январь.

Полная остановка электроснабжения 13 февраля была вызвана нарушением графика погашения задолженности ш/у за электроэнергию.

"Долг шахты за распределение электроэнергии составляет 123 млн грн", – отметило "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" 14 февраля.

По его информации, поставщик электроэнергии ЭК "Укрэнергоуголь" прислал ОСР заявку на обесточивание шахты 28 февраля.

Теги: #ковалевский #зарплаты #уголь #шахты
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