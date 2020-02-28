Экономика

11:45 28.02.2020

Цена нефти Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018г

1 мин читать
Цена нефти Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018г

Цена нефти марки Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

Майские фьючерсы в 12:24 МСК торговались на уровне $49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем падают на 4% - до $45,22 за баррель.

Оба сорта снижаются шестые торгов подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.

Теги: #brent #нефть #нефтепродукты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 27.02.2020
Цены на нефть резко усилили падение

Цены на нефть резко усилили падение

10:22 25.02.2020
Свыше десятка компаний отменили вечеринки на нефтегазовой конференции в Лондоне из-за коронавируса

Свыше десятка компаний отменили вечеринки на нефтегазовой конференции в Лондоне из-за коронавируса

11:24 19.02.2020
Китайские компании сократили переработку нефти до минимума с 2014г из-за коронавируса

Китайские компании сократили переработку нефти до минимума с 2014г из-за коронавируса

09:16 19.02.2020
Украина подтвердила готовность к транзиту нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды

Украина подтвердила готовность к транзиту нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды

13:38 13.02.2020
МЭА из-за коронавируса понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020г на 365 тыс. б/с, до 825 тыс. б/с

МЭА из-за коронавируса понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020г на 365 тыс. б/с, до 825 тыс. б/с

12:36 13.02.2020
Четырем гражданам сообщили о подозрении в причастности к махинациям с нефтепродуктами беглого бизнесмена – Офис генпрокурора

Четырем гражданам сообщили о подозрении в причастности к махинациям с нефтепродуктами беглого бизнесмена – Офис генпрокурора

10:56 30.01.2020
"Укрнафта" в 2019г увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7%, газа – на 7,5%

"Укрнафта" в 2019г увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7%, газа – на 7,5%

15:04 29.01.2020
Глава Минэкономики считает конкурентной ситуацию на рынке нефтепродуктов Украины

Глава Минэкономики считает конкурентной ситуацию на рынке нефтепродуктов Украины

13:16 24.01.2020
Лукашенко: Беларусь договаривается с США, Саударавией, ОАЭ о поставках нефти по мировой цене

Лукашенко: Беларусь договаривается с США, Саударавией, ОАЭ о поставках нефти по мировой цене

14:44 21.01.2020
Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов - Белнефтехим

Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов - Белнефтехим

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики предлагает в 2021-2023гг выделить более 90 млрд грн на программы господдержки, Минфин против

Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа

Цены на нефть резко усилили падение

Минэкономики оценивает площадь государственных сельхоугодий в 650 тыс. га, ожидает с них прибыли по 3 тыс. грн/га в год

Кабмин разрешил украинским компаниям трудоустроить 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов с получением вида на жительство - Федоров

ПОСЛЕДНЕЕ

Объем выпущенных электронных денег в 2019г вырос в 2,5 раза

ЕБРР работает над привлечением гранта на реализацию "Укрэнерго" проекта по energy storages

Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа

Единая экологическая платформа обеспечит равный доступ к природным ресурсам страны – Оржель

Минэкономики предлагает в 2021-2023гг выделить более 90 млрд грн на программы господдержки, Минфин против

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с марта-2020 будет предусматривать частичные кредитные гарантии – Минфин

Члены МТСБУ в 2019 г. заключили 8 млн договоров ОСАГО, собрали 5,1 млрд грн страховых премий

Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа

Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Минэкономики оценивает площадь государственных сельхоугодий в 650 тыс. га, ожидает с них прибыли по 3 тыс. грн/га в год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА