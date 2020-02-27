Минэкоэнерго предложило инвесторам ВИЭ новый, более жесткий сценарий добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложило инвесторам в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) новый, более жесткий сценарий решения сложившейся на рынке ситуации.

Обновленный вариант ведомства, представленный заместителем главы Минэкоэнерго Константином Чижиком в ходе Ukrainian Energy Forum в Киеве в четверг, предусматривает для СЭС, введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа (з/т) в виде его снижения: на 15% - для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% – для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% – для СЭС мощностью свыше 50 МВт. При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. В свою очередь для ВЭС предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет.

Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения з/т на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

"Логика такой опции заключается в том, что такое снижение является значительно меньшим, чем снижение при продлении срока выплат. Или вы идете на реструктуризацию, продляя срок выплаты, но при этом снижаете з/т на большее количество процентов, или вы можете не продлять срок выплат, но взять несколько меньшее снижение тарифа", – сказал Чижик.

Для согласившихся на добровольную реструктуризацию предлагается, ввести 100%-ную ответственность за небалансы с 2022 года; для тех, кто не пойдет на нее, – с 2020 года, с учетом короткого переходного периода с момента принятия закона до момента вступления в силу данной нормы, уточнил замминистра.

Он отметил, что на фоне сложившейся с ВИЭ ситуации, в 2020 году ожидаются "как минимум отсрочки по выплатам з/т". В связи с этим, министерство считает необходимым обеспечить инвесторам, согласившимся на реструктуризацию, первоочередное право на получение компенсаций.

"Например, если компания "X" не пошла на реструктуризацию, а компания "Y" пошла на нее, то в случае отсутствия возможности у "Гарантированного покупателя" покрыть все финансовые обязательства по з/т одновременно, компания "Y" имеет первоочередное право на выплаты. Компания "X", в свою очередь, получает их по остаточному принципу, после того, как все остальные, которые пошли на реструктуризацию, получат свои выплаты" – пояснил он, добавив, что по мнению министерства, именно эта норма должна стать основным стимулом к добровольной реструктуризации.

Согласно предложениям ведомства, срок введения в эксплуатацию по pre-PPA (договора купли-продажи э/э по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов) солнечных станций ограничен 1 июля 2020 года, ветровых – 1 января 2021 года. Помимо этого, в Минэкоэнерго считают целесообразным усилить требования к подтверждению факта и даты введения объекта в эксплуатацию путем предоставления соответствующего акта о присоединении. При этом министерство обещает усилить ответственность операторов систем распределения и передачи э/э за невыполнение договорных условий по присоединению.

Ведомство также инициировало норму, в соответствии с которой ограничения выработки э/э объектами "зеленой" генерацией не оплачиваются в случае, если такие ограничения они не превышают 200 часов в год. Производство "альтернативной" э/э также может бесплатно ограничиваться в случаях угрозы для операционной безопасности энергетической системы страны.

По словам Чижика, по состоянию на конец февраля прогнозируемый на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" составляет 19 млрд грн.

Ожидаемый объем производства э/э ВИЭ-объектами в 2020 году равен 12,3 млрд кВт-ч, средняя цена продажи э/э по "зеленому" тарифу – 13,7 евроцентов за 1 кВт-ч, средняя цена продажи э/э на рынке "на сутки вперед" – 5 евроцентов за 1 кВт-ч. По данным Минэкоэнерго, с начала 2020 года в эксплуатацию было введено дополнительно 441 МВт "зеленых" мощностей. Таким образом, общая установленная мощность альтернативной генерации по состоянию на конец февраля составляет 6,769 ГВт.

Во время своего выступления министр отметил, что в текущий момент "ситуация очень плохая", и затягивание с ее решением приводить только к ухудшениям.

"Какое либо-дальнейшее затягивание процесса только ухудшит ситуацию для компаний и в результате в ближайшее время, уже весной, это будет означать дефолт по выплатам, в первую очередь из-за увеличения генерации СЭС. Чтобы этого избежать, мы призываем участников медиации завершить ее", – сказал замминистра.

"Энергетическое сообщество очень сильно просило министерство не регистрировать, не подавать какие-либо законодательные изменения завершения медиации. Сейчас ситуация настолько критическая, что мы будем вынуждены подать наши изменения в ближайшее время вне зависимости от того, закончится ли медиация или нет. В тоже время мы надеемся, что мы сможем медиацию завершить конструктивно до подачи соответствующего законопроекта на рассмотрение", – подытожил замминистра.

Как сообщалось, активный поиск компромисса по вопросу "зеленых" тарифов ведется с осени прошлого года. В конце ноября профильное министерство публично озвучило свои предложения по разрешению сложившейся в отрасли ситуации. Однако участники вынесли на обсуждение свой сценарий развития событий, который в свою очередь не устроил Минэкоэнерго. В отсутствии значительного прогресса участники рынка обратились к Секретариату Энергетического сообщества (ЭС) для медиации этого процесса.