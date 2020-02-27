Экономика

18:39 27.02.2020

Единая экологическая платформа обеспечит равный доступ к природным ресурсам страны – Оржель

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Единая экологическая платформа обеспечит равный доступ к природным ресурсам страны – Оржель

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует к концу года запустить единую электронную экологическую платформу, аккумулирующую информацию о всех природных ресурсах страны.

"Мы работаем над оцифровкой всех данных, что позволит всем желающим стать участником процесса пользования природными ресурсами, а также качественно и прозрачно получить всю необходимую информацию о них", – сообщил министр Алексей Оржель на презентации проекта единой экологической платформы.

По его словам, сейчас информация о природных ресурсах является закрытой или ограниченной. Это, в свою очередь, создает высокие коррупционные риски при получении права на пользование ими и ограничивает интерес инвесторов, что значительно снижает доходы государства.

Кроме того, отсутствие системного контроля в этой сфере приводит к незаконному природопользованию, констатирует Оржель.

В результате, по его словам, убытки государства, в частности от незаконной вырубки лесных насаждений, за пять лет составили около 1 млрд грн. Помимо этого, ежегодно страна недополучает свыше 1 млрд грн из-за незаконного вылова рыбы и теневого оборота аквакультурных водных биоресурсов.

Как отметил Оржель, с запуском единой экоплатформы доступ к природным ресурсам будет реализовываться исключительно через открытые аукционы.

Министр уточнил, что платформа будет содержать информацию по следующим четырем направлениям - недропользование, лесная, водная и рыбная отрасли. По каждому из этих направлений, в частности, будут доступны реестры соответствующих природных ресурсов, инструмент для получения их в пользование, реестры субъектов хозяйствования в направлении, данные экологического мониторинга и инспектирования.

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Владимир Головатенко, в частности, пояснил: все желающие смогут через так называемый "единый кабинет" избрать на публичной электронной карте необходимый объект и в "один клик" подать заявку на оформление разрешительных документов или проведение аукциона.

Кроме того, по его словам, через платформу можно будет передавать материалы в правоохранительные органы о незаконном использовании природных ресурсов.

Как отмечают в министерстве, некоторые модули, которые со временем войдут в экологическую платформу, в частности атлас недропользователя, доступны уже сейчас.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о предоставлении спецразрешений на пользование недрами, которые упростят привлечение инвестиций в эту сферу.

По данным Минэкоэнерго, документ, в частности, исключил необходимость согласования местными властями предоставление участков на добычу полезных ископаемых для недр общенационального значения, а также расширил янтарем перечень видов пользования, на которые можно получить спецразрешение.

В конце 2019 года глава Госслужбы геологии и недр Украины Роман Опимах презентовал Инвестиционный атлас недропользователя, аккумулирующий информацию о недрах страны..

Теги: #оржель #информация #минэкоэнерго #платформа
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