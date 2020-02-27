Экономика

18:23 27.02.2020

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с марта-2020 будет предусматривать частичные кредитные гарантии – Минфин

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Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с марта-2020 будет предусматривать частичные кредитные гарантии – Минфин

Правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 марта 2020 года будет предусматривать частичные кредитные гарантии, которые решат проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика, сообщила пресс-служба Министерства финансов в четверг.

"С помощью запуска второго компонента программы "Доступные кредиты 5-7-9%" мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания", – цитирует пресс-служба директора Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслана Гашева.

В пресс-релизе уточняется, что речь идет о предпринимателях, решивших создать собственное дело, но не имеющих залогового имущества, отчетности и истории деятельности.

По словам Гашева, включение в программу дополнительной опции позволит сделать ее доступной для более широкого круга предпринимателей.

Он добавил, что действующий бизнес в случае необходимости также сможет получить частичную кредитную гарантию, которая будет покрывать до 50% его кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как сообщалось, Фонд развития предпринимательства подписал с государственным Укргазбанком первое соглашение о предоставлении гарантий в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

По данным Минфина, Фонд также согласовал проект договоров о предоставлении частичных кредитных гарантий с государственными Укрэксимбанком, ПриватБанком и Ощадбанком, подписание которых планируется в ближайшее время.

Кроме госбанков, к программе "Доступные кредиты 5-7-9%" присоединились Кредобанк, банк "Львив" и ПУМБ. Кроме того, заявки на участие в программе подали Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Альфа-банк, Правэкс Банк, Кредитвест Банк, Международный инвестиционный банк, банк "Альянс" и банк "Восток".

По данным министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, с 3 по 17 февраля по этой программе госбанки выдали кредита на сумму 27 млн грн.

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 чел. (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.

Кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений).

Теги: #кредиты #гарантии #минфин
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