Экономика

18:03 27.02.2020

Члены МТСБУ в 2019 г. заключили 8 млн договоров ОСАГО, собрали 5,1 млрд грн страховых премий

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Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины в 2019 году собрали 5,089 млрд грн, что на 13,46% больше, чем годом ранее, сообщил на XVІ Международной Карпатской страховой конференции генеральный директор Бюро Владимир Шевченко.

По его словам, в 2019 году было заключено 8 млн договоров ОСАГО, что является максимальным показателем за период деятельности МТСБУ.

Он также отметил, что в прошлом году выплаты по ОСАГО составили 2,526 млрд грн, что на 19,5% больше, чем годам ранее. Из них с использованием "европротокола" – 447,4 тыс грн (+ 35,2%). Частота убыточности по итогам года составила 12,1%. Количество требований на страховые выплаты по ОСАГО составили 139,6 тыс. (+16,2%), из них по "европротоколу" урегулировано 47,5 тыс. событий (+35,3%).

По словам Шевченко, из общего объема выплат - 93,9% пришлись на выплаты по имущественному ущербу (2018-95%).

В прошлом году уровень выплат по рынку составил 49,6%, а средний размер выплаты $743 или 17,6 тыс. грн. 75% убытков – это убытки до 20 тыс. грн, подчеркнул он. Он также сообщил, что средний срок урегулирования страхового события от момента ДТП до выплаты составил 88 дней. При этом 71% требований были урегулированы в положенный законодательством срок - 90 дней, а немногим более половина членов МТСБУ урегулируют страховое событие до этого срока.

Что касается жалоб клиентов, поступивших в Бюро, на действие или бездействие страховщиков, то в 2019 году их количество увеличилось на 11% до 1,8 тыс., причем 70% из них приходится на затягивание сроков выплат.

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Интерфакс-Украина
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