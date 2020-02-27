Экономика

17:28 27.02.2020

Минэкономики оценивает площадь государственных сельхоугодий в 650 тыс. га, ожидает с них прибыли по 3 тыс. грн/га в год

2 мин читать
Минэкономики оценивает площадь государственных сельхоугодий в 650 тыс. га, ожидает с них прибыли по 3 тыс. грн/га в год

Площадь государственных сельхозугодий, согласно на 95% завершенной инвентаризации госземель разных форм и подчинений, составляет 700 тыс. га по документации, однако в Госгеокадастре, в соответствии с ожиданиями Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, она составит около 650 тыс. га, сообщил замминистра Тарас Высоцкий.

"Инвентаризация продолжается: на 95% она завершена, к 1 августу будет завершена на 100%", – сказал он на совещании с руководителями госпредприятий.

Высоцкий уточнил, что, согласно данным Госстата Украины, площадь государственных земель разных форм и подчинений составляет 2,34 млн га, однако если посмотреть на реальную документацию управлений земельными ресурсами и других органов, то она составляет 1,62 млн га, а зафиксированная в Госгеокадастре – 1,08 млн га, в том числе 510 тыс. сельхозугодий.

"Инвентаризация завершается, конечная цифра (сельхозугодий - ИФ) будет около 650 тыс. га", – спрогнозировал замминистра.

Он добавил, что параллельно проводится инвентаризация земель Лесного фонда Украины, которых по статистике - 1,33 млн га, по документации – 680 тыс. га, а в кадастре – 480 тыс. га.

Как уточнил Высоцкий, среди крупнейших органов управления сельхозземлями – Национальная академия аграрных наук Украины: по данным статистики, их 400 тыс. га, по документации – 385 тыс. га, из которых внесено в кадастры 288 тыс. га, в том числе сельхозземель – 251 тыс. га.

По его словам, в управлении Минэкономики с учетом присоединения к нему Минагрополитики было 252 госпредприятия, из них 154 уже передано Фонду госимущества Украины. По документам площадь земель этих предприятий - 275 тыс. га, из них в кадастре – 189 тыс. га, в том числе 110 тыс. га сельхозугодий.

Высоцкий добавил, что еще одним крупным органом управления является Министерство образования и науки, у которого предприятий больше, чем в НААНУ и Минэкономики вместе взятых, – 317, но площади их меньше. У предприятий МОН наименьшие расхождения между данными, уточнил замминистра.

"У нас есть ожидания, что госпредприятия должны приносить ту же прибыль с 1 га земли, которую приносит аренда: на сегодня это 3 тыс. грн с 1 га", – подчеркнул на совещании министр Тимофей Милованов.

При этом он отметил: если такой результат не будет достигнут, то будут соответствующие последствия – расследования совместно с правоохранительными органами.

Теги: #земля #сельхозземля #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 27.02.2020
62% украинцев против рынка земли - соцопрос КМИС

62% украинцев против рынка земли - соцопрос КМИС

12:00 27.02.2020
Замминистра экономики Глущенко задекларировал 335 тыс. грн, а его жена, гражданка России, – 74 тыс. грн доходов за 2019 год

Замминистра экономики Глущенко задекларировал 335 тыс. грн, а его жена, гражданка России, – 74 тыс. грн доходов за 2019 год

18:54 25.02.2020
Минэкономики назначило Шкуракова главой Государственной инновационного финансово-кредитного учреждения вместо Ставнюка

Минэкономики назначило Шкуракова главой Государственной инновационного финансово-кредитного учреждения вместо Ставнюка

15:20 24.02.2020
Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2020г на уровне 65-70 млн тонн

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2020г на уровне 65-70 млн тонн

18:26 20.02.2020
Рада рассмотрела уже четверть правок к законопроекту о рынке земли

Рада рассмотрела уже четверть правок к законопроекту о рынке земли

12:54 17.02.2020
Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармацевтику

Министр экономики ожидает наибольший приток инвестиций в агро, IT, инфраструктуру, энергетику, химпром и фармацевтику

12:28 17.02.2020
Минэкономики считает незначительным прямое влияние коронавируса на экономику Украины

Минэкономики считает незначительным прямое влияние коронавируса на экономику Украины

11:34 17.02.2020
Шмыгаль об участии в рынке земли иностранных компаний: Если национальный интерес не нарушается, то принимаю

Шмыгаль об участии в рынке земли иностранных компаний: Если национальный интерес не нарушается, то принимаю

18:09 14.02.2020
Милованов пояснил замедление роста экономики в IV кв.-2019 снижением промышленности и нетипичными сроками сбора урожая

Милованов пояснил замедление роста экономики в IV кв.-2019 снижением промышленности и нетипичными сроками сбора урожая

19:01 07.02.2020
Минэкономики предлагает пакет антикризисных мер для экономики

Минэкономики предлагает пакет антикризисных мер для экономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин разрешил украинским компаниям трудоустроить 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов с получением вида на жительство - Федоров

"Укрспирт" в январе увеличил реализацию спирта на 62%, получил 2,6 млн грн чистой прибыли

Промпроизводство в Украине в январе-2020 снизилось на 5,1% к январю-2019

РГК начала тестирование газоводородной смеси на закрытых участках распредсетей в 5 областях

Минфин отказался повышать ставки на аукционах ОВГЗ выше 10%

ПОСЛЕДНЕЕ

Страховой рынок Украины полноценно начнет работу по новым законам с 1 января 2021г

Бюджетные платежи "Укрлендфарминга" и "Авангарда" в 2017-2019гг составили 7,72 млрд грн против 0,45 млрд грн дотаций

Верховный суд отменил решения о признании недействительным разрешения на строительство ЖК "Патриотика на озерах"

Кабмин разрешил украинским компаниям трудоустроить 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов с получением вида на жительство - Федоров

"Укрспирт" в январе увеличил реализацию спирта на 62%, получил 2,6 млн грн чистой прибыли

Экс-глава "Укрэнерго" Ковальчук не прогнозирует радикального изменения курса деятельности компании после его ухода

МВФ и ВБ могут перенести весеннюю встречу из-за коронавируса, примут решение в ближайшие дни

Министр экономики отрицает потенциальное влияние эффекта коронавируса на экономику Украины

"Интерпайп" в 2019г нарастил уплату налогов и сборов наполовину

Промпроизводство в Украине в январе-2020 снизилось на 5,1% к январю-2019

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА