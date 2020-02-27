Экономика

11:46 27.02.2020

Кабмин разрешил украинским компаниям трудоустроить 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов с получением вида на жительство - Федоров

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Кабмин разрешил украинским компаниям трудоустроить 5 тыс. высококвалифицированных IТ-специалистов с получением вида на жительство - Федоров

 Кабинет министров Украины поддержал установление квоты на иммиграцию пяти тысяч высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в украинских IТ-компаниях из-за рубежа, написал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В Украине стартует собственная "ґринкарта" - желто-голубая", - отметил он.

По словам министра, высококвалифицированные IТ-специалисты смогут получить вид на жительство и быть трудоустроенными на тех же условиях, что и граждане Украины; иммигрировать вместе со своей семьей, открывать ЧП в Украине. При этом иммигрировавшие по указанной программе специалисты, по словам Федорова, не будут "привязаны к конкретным сроками пребывания в Украине, а также к конкретному месту работы и должности".

По его словам, ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тыс. IТ-специалистов разных направлений, а в стране открывается около 40 тыс. вакансий айтишников.

"Даже если каждый год будет трудоустроено 100% выпускников - нашим технологическим компаниям не хватает специалистов. Отнимите от общего количество middle- senior специалистов, которые едут работать за границу или предпочитают оставаться на фрилансе в американских гигантов, - пропасть расширится еще больше", - подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, ранее обнародованный проект решения Кабмина, вывешенный в день заседания правительства, планировал снижение квот иммиграции с 3,768 тыс. чел. в 2019-м до 3,538 тыс. чел. в 2020 году. При этом документ не предусматривал выдачу иностранцам разрешения на иммиграцию в Украину в течение 2020 года по статье "высококвалифицированные специалисты и сотрудники, в которых остро нуждается экономика страны" (в 2019 году таких было четверо).

Теги: #минцифры #iт #кадры #кабмин #федоров
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