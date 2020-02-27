Экономика

11:45 27.02.2020

"Укрспирт" в январе увеличил реализацию спирта на 62%, получил 2,6 млн грн чистой прибыли

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"Укрспирт" в январе увеличил реализацию спирта на 62%, получил 2,6 млн грн чистой прибыли

 Реализация спирта в ГП "Укрспирт" в январе 2020 года выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 412 тыс. дал.

"Это результат подготовки ГП "Укрспирт" к приватизации и нашей общей - Министерства экономики, Государственной налоговой службы и правоохранительных органов - борьбы с нелегальным спиртом", - цитируется в пресс-релизе госпредприятия и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун.

В прошлом месяце работало 11 заводов "Укрспирта". "В прошлом году в это же время работало семь заводов, а реализация составила 255 тыс. дал этилового спирта", - отметили в ГП.

По данным компании, в январе 2019-го года убыточность работы "Укрспирта" составила 5,5 млн грн. В свою очередь, чистая прибыль ГП в январе 2020 года составила 2,6 млн грн.

Как сообщалось, "Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом – до 40,3 млн грн.

Производство спирта ГП в 2019 году сократилось на 5% - до 5,9 млн дал.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Общая производственная мощность ГП – более 36 млн дал в год.

Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества.

Теги: #приватизация #реализация #укрспирт
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