Экс-глава "Укрэнерго" Ковальчук не прогнозирует радикального изменения курса деятельности компании после его ухода

И.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, с 27 февраля прекративший выполнение своих обязанностей после принятия его заявления об отставке Наблюдательным советом компании, считает, что радикальных изменений в деятельности НЭК после его ухода не будет.

"Укрэнерго" осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегией, утвержденной Наблюдательным советом, и законами Украины, которые не изменятся от того, что я иду с должности. Поэтому я не вижу оснований думать, что будут радикальные изменения в деятельности системного оператора. Системный оператор останется системным оператором, курс на интеграцию в ENTSO-E и на максимальное повышение эффективности всех процессов никто не отменит", – сказал Ковальчук, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции в Киеве 26 февраля.

При этом он отметил, что и достижения, и недостатки в деятельности компании являются общими показателями работы всего коллектива.

Относительно объявленного ранее конкурса по отбору главы правления НЭК Ковальчук пояснил, что решение о том, принимать ли в нем участие или отозвать свои документы, он примет позже.

"Я допускаю, что могу снять свою кандидатуру. Мое решение будет зависеть от того, буду ли я видеть тенденции к улучшению ситуации", – сказал Ковальчук.

В то же время он уточнил, что никаких предложений о новом месте работы он ни от кого не получал.

"Нет, никто не ведет пока со мной переговоры. Мне необходимо некоторое время, чтобы понять, где я буду полезен. Для меня главное – быть результативным", – подчеркнул экс-глава НЭК.

Вместе с тем, по словам Ковальчука, он точно не собирается работать в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и принимать участие в конкурсе по отбору ее членов.

Экс-глава НЭК не стал комментировать вопрос, обсуждал ли он свое решение об уходе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Как сообщалось, "Наблюдательный совет "Укрэнерго" принял заявление об отставке главы правления НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука. До момента завершения конкурса по отбору главы "Укрэнерго" обязанности главы компании будет исполнять ее первый замглавы Владимир Кудрицкий.

Ковальчук отметил тогда, что на принятие такого решения, в частности, повлияла позиция Министерства энергетики и охраны окружающей среды, которое блокирует работу компании, в частности ее сертификацию как независимого оператора по европейским правилам.

"Лично я не разделяю текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики. Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", – подчеркнул он.

Как сообщалось, Ковальчук возглавляет "Укрэнерго" с октября 2015 года, когда он как первый замдиректора предприятия заменил Юрия Касича.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.