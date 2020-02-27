Экономика

10:15 27.02.2020

МВФ и ВБ могут перенести весеннюю встречу из-за коронавируса, примут решение в ближайшие дни

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МВФ и ВБ могут перенести весеннюю встречу из-за коронавируса, примут решение в ближайшие дни

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) могут перенести ежегодное весеннее заседание из-за распространения коронавируса COVID-19.

"Мы ожидаем, что решение о масштабах и наполнении весенней встречи будет принято в ближайшие дни", - говорится в совместном сообщении международных финансовых организаций.

Традиционно во встрече принимают участие около 2,8 тыс. делегатов из почти 190 стран, а также большое количество журналистов и наблюдателей.

В этом году совместное весеннее заседание, которое проходит в Вашингтоне, было запланировано на 13-19 апреля.

Теги: #коронавирус #вб #мвф
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