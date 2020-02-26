"Интерпайп" в 2019г нарастил уплату налогов и сборов наполовину

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в 2019 году увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 50% по сравнению с 2018 годом - до 3,25 млрд грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, объем отчислений в государственный бюджет составил около 2,167 млрд грн (рост на 62%), в местные бюджеты – около 625 млн грн (+38%). Еще около 462 млн грн (+21%) компания перечислила в качестве ЕСВ.

Как отмечает директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, каждая тонна произведенной компанией продукции в 2019 году принесла бюджету Украины 3805 грн.

"Производство продукции с высокой добавленной стоимостью обеспечивает приток валюты от экспорта и рабочие места в нашей стране", - подчеркнул Морозов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" в 2019 году сократила выплавку стали на 4,2% по сравнению с предыдущим годом - до 854,5 тыс. тонн, в том числе в декабре произведено 57,1 тыс. тонн. По итогам года выпуск труб снизился на 13,3% - до 587 тыс. тонн (в декабре - 32,1 тыс. тонн), но возросло производство железнодорожной продукции - на 11%, до 207,7 тыс. тонн (19,6 тыс. тонн).

Компания в 2019 году нарастила продажи круглой стальной заготовки на 22,8% - до 23,7 тыс. тонн (в декабре - 0,7 тыс. тонн), железнодорожной продукции - на 7%, до 202,1 тыс. тонн (18,2 тыс. тонн), но сократила реализацию труб на 10,6% - до 597,1 тыс. тонн (53,3 тыс. тонн). Трубы в основном реализовывались в Украине (25%), Европе (24%) и на американском континенте (24%). Ж/д продукция - в СНГ (45%), Европе (26%) и Украине (22%).

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.