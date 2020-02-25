Экономика

19:52 25.02.2020

Минфин отказался повышать ставки на аукционах ОВГЗ выше 10%

1 мин читать
Минфин отказался повышать ставки на аукционах ОВГЗ выше 10%

Покупатели на аукционах по размещению ОВГЗ начали повышать желаемые ставки доходности, однако Минфин вновь отклонил все заявки по ставкам выше 10% годовых и смог привлечь даже чуть больше, чем неделей ранее – 1,6 млрд грн.

Согласно информации на сайте ведомства, наивысшие ставки спроса по 1,5-летним и 7-летним облигациям достигали 11,5%, по 2-летним – 12% годовых.

Минфин на четырех аукционах, которые впервые за долгое время проводились без ограничения предложения, отклонил 17 из 29 заявок на общую сумму 0,43 млрд грн.

Несмотря на уменьшение спроса на самым "коротким" 70-дневным бумагам до 0,31 млрд грн, Минфин снизил ставку отсечения с 9,53% до 9,4% и довольствовался привлечением на этот срок 0,21 млрд грн.

По 2-летним и 7-летним бумагам у продавца не было возможности понизить ставки отсечения, и они остались на уровнях соответственно 10% и 9,95% годовых, что позволило получить соответственно 0,69 млрд грн и 0,23 млрд грн.

А по 1,5-летним Минфину пришлось даже повысить ставку отсечения с 9,65% до 10%, чтобы привлечь 0,48 млрд грн.

Теги: #овгз #итоги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:06 18.02.2020
Средневзвешенные ставки ОВГЗ на аукционах чуть подросли в условиях падения спроса

Средневзвешенные ставки ОВГЗ на аукционах чуть подросли в условиях падения спроса

12:31 18.02.2020
Минфин Украины продолжит предлагать короткие ОВГЗ для построения кривой доходности – правительственный уполномоченный по долгу Буца

Минфин Украины продолжит предлагать короткие ОВГЗ для построения кривой доходности – правительственный уполномоченный по долгу Буца

19:48 11.02.2020
Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

19:08 10.02.2020
Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

Рост пассажирооборота авиакомпаний мира в 2019 г замедлился до 4,2% - IATA

19:03 04.02.2020
Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн

16:38 29.01.2020
В ближайшее время гривня окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ - банкиры

В ближайшее время гривня окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на ОВГЗ - банкиры

19:29 28.01.2020
Европейские рынки акций завершили торги в плюсе, несмотря на опасения из-за коронавируса

Европейские рынки акций завершили торги в плюсе, несмотря на опасения из-за коронавируса

18:06 28.01.2020
Украина дебютно разместила 7-летние ОВГЗ на 3,65 млрд грн под 9,79%

Украина дебютно разместила 7-летние ОВГЗ на 3,65 млрд грн под 9,79%

04:30 19.12.2019
Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

13:38 04.12.2019
Небанковские финансовые учреждения инвестировали в ОВГЗ свыше 11 млрд грн

Небанковские финансовые учреждения инвестировали в ОВГЗ свыше 11 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РГК начала тестирование газоводородной смеси на закрытых участках распредсетей в 5 областях

"Метинвест" запросил у АМКУ мнение о покупке целостного имущественного комплекса ISD Huta Częstochowa

Цена газа для населения и тепловиков в феврале снизится на 15,1%

Рост капинвестиций в Украине в 2019 г. замедлился до 15,5% - Госстат

Углеводородный участок "Дельфин" будет выставлен на СРП-конкурс двумя лотами - глава Госгеонедр

ПОСЛЕДНЕЕ

РГК начала тестирование газоводородной смеси на закрытых участках распредсетей в 5 областях

Оржель считает использование газа при существующей цене на него более выгодным, чем добыча угля

Для достижения 75%-ной доли ВИЭ в структуре генерации к 2050г нужно ежегодно инвестировать около EUR4 млрд - гендиректор ДТЭК

"Метинвест" запросил у АМКУ мнение о покупке целостного имущественного комплекса ISD Huta Częstochowa

Оржель считает использование газа при существующей цене на него более выгодным, чем добыча угля

Дорожно-строительная группа RDS в 2019 г. инвестировала 167 млн грн в парк техники, планирует выход на рынки Польши и Румынии

Ряд госорганов Украины и ОО подписали меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарах

Доля экспорта в структуре продаж "Фармака" в 2019г превысила 22%

ЕБРР организовал кредит в EUR52,5 млн для расширения ТЦ "Ривьера" в Одессе

HP Inc. сократила чистую прибыль и выручку в I финквартале, увеличила buyback до $15 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА