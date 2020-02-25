Минфин отказался повышать ставки на аукционах ОВГЗ выше 10%

Покупатели на аукционах по размещению ОВГЗ начали повышать желаемые ставки доходности, однако Минфин вновь отклонил все заявки по ставкам выше 10% годовых и смог привлечь даже чуть больше, чем неделей ранее – 1,6 млрд грн.

Согласно информации на сайте ведомства, наивысшие ставки спроса по 1,5-летним и 7-летним облигациям достигали 11,5%, по 2-летним – 12% годовых.

Минфин на четырех аукционах, которые впервые за долгое время проводились без ограничения предложения, отклонил 17 из 29 заявок на общую сумму 0,43 млрд грн.

Несмотря на уменьшение спроса на самым "коротким" 70-дневным бумагам до 0,31 млрд грн, Минфин снизил ставку отсечения с 9,53% до 9,4% и довольствовался привлечением на этот срок 0,21 млрд грн.

По 2-летним и 7-летним бумагам у продавца не было возможности понизить ставки отсечения, и они остались на уровнях соответственно 10% и 9,95% годовых, что позволило получить соответственно 0,69 млрд грн и 0,23 млрд грн.

А по 1,5-летним Минфину пришлось даже повысить ставку отсечения с 9,65% до 10%, чтобы привлечь 0,48 млрд грн.