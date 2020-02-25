Экономика

19:10 25.02.2020

Оржель считает использование газа при существующей цене на него более выгодным, чем добыча угля

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Оржель считает использование газа при существующей цене на него более выгодным, чем добыча угля

Из-за значительного снижения цены на газ его использование является более выгодным, чем добыча угля, считает министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Нужно максимально откровенно говорить с людьми, работающие тяжелым трудом шахтера, о том, что их производство нерентабельно. С той ценой, которая будет на газ летом, проще сжигать газ, чем добывать уголь", – заявил он на Ukrainian energy forum 2020 во вторник.

В то же время, полагает он, снижение цены на газ позволит принимать важные решения в энергетическом секторе, в частности, об отказе от субсидирования населения относительно потребления газа.

"Это (снижение цены газа – ИФ) дает шанс отказаться от субсидированной цены на газ. Мы имеем очень важный исторический момент, чтобы этим воспользоваться. Чтобы украинцы ощутили преимущество рыночной цены, чтобы мы перестали политически влиять на цену. И мы смотрим не только на цену газа, но и на цену электроэнергии", - сказал Оржель.

При этом он отметил: низкая цена газа может стать фактором, способствующим отказу инвесторов от вложения денег в добычу этого ресурса, в то же время даст возможность строить газовую генерацию для балансирования возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выступил за гарантированный рынок сбыта украинского угля и создание Государственного комитета по угольной промышленности

"Должен быть гарантированный рынок сбыта и этот рынок – украинские ТЭС. Государство должно защитить украинский уголь, для этого нужен энергетический баланс на последующие 10 лет, где было бы отображено, сколько угля будем добывать", – сказал он на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник. При этом он потребовал от Оржеля предоставить энергобаланс на последующие 10 лет с тем, чтобы понимать, сколько угля будет добывать Украина.

В то же время, как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, продолжается работа над законопроектом о системах накопления энергии (№ 2582, автор - Юрий Камельчук, фракция "Слуга народа" – ИФ), который позволит внедрить необходимые для гибкости украинской энергосистемы инструменты.

"Возможно, законопроект будет доработан. Есть Юрий Камельчук, он автор этого законопроекта, он проводит "круглые столы", определяются слабые места. Таким образом, идет работа над законопроектом", – сказал Герус в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Форума реформ: на пути в Вильнюс" во вторник.

Теги: #энергоресурсы #энергетика
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