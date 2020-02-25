Экономика

17:27 25.02.2020

Для достижения 75%-ной доли ВИЭ в структуре генерации к 2050г нужно ежегодно инвестировать около EUR4 млрд - гендиректор ДТЭК

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Для достижения 75%-ной доли ВИЭ в структуре генерации к 2050г нужно ежегодно инвестировать около EUR4 млрд - гендиректор ДТЭК

Реализация заявленной Министерством энергетики и защиты окружающей среды цели по достижению к 2050 году доли возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) в структуре генерации до 75% требует ежегодных дополнительных инвестиций в размере около EUR 4 млрд, считает генеральный директор энергохолдинга "ДТЭК" Максим Тимченко.

"По нашим расчетам такие амбициозные цели могут быть достигнуты, если мы дополнительно будем инвестировать около EUR4 млрд в год", – сказал он в ходе Украинского энергетического форума в Киеве во вторник.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды 21 февраля представило обновленный проект концепции "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года. Согласно ему, планируется, что к этому периоду доля "зеленой" энергетики в структуре генерации Украины составит 75%, доля атомных станций снизится до 25%.

Теги: #виэ #тимченко #дтэк
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