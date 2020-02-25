Экономика

16:10 25.02.2020

"Метинвест" запросил у АМКУ мнение о покупке целостного имущественного комплекса ISD Huta Częstochowa

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"Метинвест" запросил у АМКУ мнение о покупке целостного имущественного комплекса ISD Huta Częstochowa

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 27 февраля рассмотрит предварительные выводы об отсутствии необходимости получения разрешения на опосредованное приобретение компанией Metinvest B.V (Нидерланды) активов в виде целостного имущественного комплекса компании ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości (Ченстохова, Польша).

Как говорится в сообщении АМКУ, совокупно эти активы обеспечивают хозяйственную деятельность по производству и реализации стальных полуфабрикатов, плоского горячекатаного проката и стальных конструкций из плоского горячекатаного проката.

В сентябре прошлого года агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу правления ISD Polska Константина Литвинова сообщало, что корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый и перспективный вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa (Польша).

Он не уточнил новые обстоятельства и требования для потенциальных инвесторов меткомбината, но отметил, что "Метинвест" давно интересуется им. "Они давно интересовались предприятием, были у нас, проводили дью-дилижанс, поэтому они имеют полное представление о ситуации", - констатировал собеседник агентства.

По его мнению, для "Метинвеста" приобретение польского меткомбината является логичным продолжением цепочки по выпуску металлургической продукции, которая может реализовываться на европейском рынке. "Ранее была цепочка с Алчевским меткомбинатом (в настоящее время находится на временно неподконтрольной Украине территории - ИФ). Но в цепочке не было горнорудных предприятий, да и коксохимическое подразделение было недостаточным. А у "Метинвеста" все это есть. Поэтому получение контроля над этим комбинатом логично и является завершением полного металлургического цикла для поставок продукции в ЕС", - был убежден Литвинов.

Вместе с тем он не уточнил, проводились ли дополнительные переговоры по данной теме с "Метинвестом", но отметил, что соответствующая информация по этому направлению передана потенциальным инвесторам.

ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Czestochowa в начале июля 2005 года.

Корпорация "ИСД" основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).

Теги: #метинвест #амку
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