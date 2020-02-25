Доля экспорта в структуре продаж "Фармака" в 2019г превысила 22%

Фармацевтическая компания "Фармак" (Киев) по итогам 2019 года нарастила долю экспорта до 22,6% общего объема продаж, сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"В 2019 году экспорт продукции "Фармака" составил 22,6% от общего объема продаж компании. Мы поставляли продукцию в 28 стран мира", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Костюк отметил, что фармацевтическая отрасль не включена в стратегию развития экспорта страны.

"Помощь государства по развитию экспорта лекарственных средств также могла бы внести значительный вклад в развитие отечественного производства и наукоемкой промышленности в целом", - считает исполнительный директор "Фармака".

По мнению Костюка, развитию потенциала украинских фармкомпаний как на внутреннем, так и на внешнем рынках будет способствовать законодательное урегулирование ряда аспектов патентного права.

"Украинская фармотрасль в основном направлена на разработку и производство генериков. При этом довольно остро стоит вопрос перехода к мировой практике, используемый в ЕС и США - "принципа Болар". Его введение позволит украинским производителям начинать разработку и регистрацию генериков до окончания срока действия патента на оригинальный препарат и выпускать соответствующий продукт на рынок сразу после окончания срока патентной защиты. Реализация указанной практики однозначно будет стимулировать развитие отечественного производства", - сказал он.

Вместе с тем Костюк подчеркнул, что продукция "Фармака" активно реализуется на внутреннем рынке, в частности, "Фармак" является активным участником программы реимбурсации "Доступные лекарства", где доля компании в поставках лекарств составляет 14%.

Как сообщалось, "Фармак" планирует в 2020 году инвестировать в развитие производства 1,2 млрд грн, что на 30% больше, чем минувшем году, а также увеличить количество персонала. В 2019 году "Фармак" расширил противопростудный, аллергологический, неврологический, гастроэнтерологический продуктовые портфели и ведет работу над сложными препаратами, которые планирует вывести на рынок через 10-15 лет. Основными направлениями остаются противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели.

Ранее "Фармак" заявлял о планах расширения фокуса на разработку продуктов, которые могут быть представлены на глобальных рынках и намерении продолжить стратегию выведения на рынок не менее 20 новых продуктов в год, в частности в ближайшие годы, согласно планам компании, это будут препараты на основе 118 молекул, которые выходят из-под патентной защиты.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.