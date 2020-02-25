HP Inc. сократила чистую прибыль и выручку в I финквартале, увеличила buyback до $15 млрд

Американская HP Inc. сократила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 финансового года и объявила о расширении программы обратного выкупа акций на фоне попыток поглощения со стороны Xerox.

Как сообщается в пресс-релизе HP, чистая прибыль в квартале, завершившемся 31 января, составила $678 млн по сравнению с $803 млн за сопоставимый период годом ранее.

Чистая прибыль в расчете на акцию составила $0,46 против $0,51 за аналогичный квартал в прошлом году.

Скорректированная прибыль в первом финквартале составила $956 млн, или $0,65 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,54 на акцию.

Выручка HP в минувшем квартале сократилась до $14,618 млрд по сравнению с $14,71 млрд годом ранее. Выручка подразделения по выпуску принтеров сократилась на 7% в годовом выражении, в то время как в сфере производства персональных компьютеров выручка увеличилась на 2%.

Эксперты, опрошенные FactSet, ожидали выручку в размере $14,63 млрд.

Компания улучшила свой прогноз на 2020 финансовый год. Теперь по итогам года HP ожидает чистую прибыль в диапазоне от $2,03 до $2,13 в расчете на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в $2-2,1 на акцию.

Помимо этого, HP сообщила об увеличении программы обратного выкупа акций до $15 млрд с $5 млрд, о которых было объявлено в октябре. Компания планирует выкупить акции в объеме не менее $8 млрд в течение 12 месяцев после ежегодного собрания акционеров.

О расширении программы обратного выкупа акций было объявлено на фоне продолжающихся попыток Xerox Holdings Corp. приобрести HP. Ране в феврале Xerox повысила цену предложения с $22 до $24 за акцию. Предложение предусматривает, что акционеры HP получат $18,40 деньгами и 0,149 акции Xerox за каждую бумагу HP.

В пресс-релизе HP заявила, что это предложение "существенно недооценивает стоимость HP, создает значительный риск и ставит под угрозу будущее" компании.

HP на протяжении нескольких месяцев блокирует попытки Xerox приобрести компанию. Недавно Xerox выдвинула несколько кандидатов в совет директоров HP в попытке заручиться поддержкой акционеров для осуществления сделки. Ранее Xerox приобрела небольшую долю в HP, что дает ей право предлагать свои кандидатуры в совет директоров компании.

Акции HP на дополнительных торгах выросли на 3,4%. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 7,5%, до $32,12 млрд.