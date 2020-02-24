Экономика

15:20 24.02.2020

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2020г на уровне 65-70 млн тонн

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Минэкономики прогнозирует урожай зерновых в Украине в 2020г на уровне 65-70 млн тонн

 Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых культур в Украине в 2020 году на уровне 65-70 млн тонн против 75 млн тонн в 2019 году.

"Погодные условия благоприятные для зерновых - взвешенный прогноз урожая в диапазоне 65-70 млн тонн в 2020 году", - сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по данным Минэкономики, составил около 75 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

Теги: #зерновые #урожай #минэкономики
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