Экономика

14:49 24.02.2020

"Укрзализныця" устранила последствия непогоды в западных регионах Украины, движение поездов восстановлено

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"Укрзализныця" устранила последствия непогоды в западных регионах Украины, движение поездов восстановлено

"Укрзализныця" восстановила штатное движение поездов в западных регионах Украины, ликвидировав последствия шквального ветра, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Задержка поездов составила от 8 минут до 1 часа 46 минут максимум.

"На Львовской железной дороге завершены аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий шквального ветра, препятствовавшие движению поездов на отдельных участках магистрали. Поваленные деревья и ветки на линии электропередач убраны. Движение грузовых и пассажирских поездов восстановлено в штатном режиме", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр также поблагодарил железнодорожников за оперативную ликвидацию последствий непогоды.

Как сообщалось, пять поездов а также несколько электричек в понедельник утром курсировали с существенными задержками из-за падения деревьев на железнодорожные пути во Львовской области.

Теги: #укрзализныця #непогода
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