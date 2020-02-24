МАУ планирует усилить допмеры безопасности на рейсах в/из Италии из-за коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует расширить действие дополнительных мер безопасности на борту, которые раньше были введены на ряде восточных направлений, на рейсы в/из Рима, Милана и Венеции в связи с информацией об активном распространении коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании.

"На данный момент регламентирующих дополнительные меры документов от госорганов нет, но мы в авиакомпании планируем расширить допмеры безопасности на борту, которые раньше введены на ряде восточных направлений, на рейсы в/из Рим, Милан и Венецию", - отметили в пресс-службе.

В то же время в МАУ не планируют ограничивать полетную программу в Италию, а также по состоянию на понедельник 24 января не видят падения спроса со стороны украинских пассажиров на билеты в Италию.

Как сообщалось, украинские пограничники ведут усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии, информация о ситуации в этой стране в связи с распространением коронавируса доведена до всех подразделений.

В Италии подтверждены более 200 случаев заражения коронавирусом, четверо пациентов скончались.

По данным итальянских СМИ, власти Италии готовы принять чрезвычайные меры в связи со вспышкой "уханьского" коронавируса Covid-19 на севере страны.