"ДТЭК Киевские электросети" в 2019 году выявил почти 1,4 тыс. несанкционированных подключений к электросети

Специалисты компании "ДТЭК Киевские электросети" в 2019 году выявили 1370 случаев несанкционированного подключения к сетям, в том числе 720 случаев - юридическими лицами и 650 - бытовыми клиентами.

"Несанкционированные подключения составляют треть от общего числа составленных актов о нарушениях", – сообщил оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети" интернет-порталу "Энергореформа".

При этом оператор уточнил, что количество выявленных в прошлом году несанкционированных подключений снизилось почти вдвое по сравнению с 2018 годом, когда было обнаружено 990 подключений юрлицами и 1440 – бытовыми клиентами.

В компании подчеркнули, что все несанкционированные подключения демонтируются при обнаружении и составлении актов, которые составляются в случае самовольного подключения, а также повреждения приборов учета или пломб, использования высокочастотных или импульсных генераторов и других приспособлений с целью изменения параметров приборов учета.

В "ДТЭК Киевские электросети" уточнили, что для выявления и противодействия незаконным подключениям в компании создано целое направление, в обязанности которого, в частности, входит проведение рейдовой работы на предмет соответствия присоединенных электроустановок договорным условиям, установки индикаторов/датчиков контроля воздействия магнитного и высокочастотного полей, проведения анализа потребления электроэнергии с учетом сезонных колебаний.

По данным компании, суммы начислений по актам о нарушениях зависят от вида нарушения и параметров объекта и могут доходить до нескольких миллионов гривен.