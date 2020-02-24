"Киевгорстрой" возобновил стройработы и открыл продажи на двух ЖК "Укрбуда"

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" возобновила строительство жилых комплексов "Пектораль" и "Новомостицкий", до 1 марта планирует принять на баланс еще четыре объекта "Укрбуда", сообщила пресс-служба компании.

"До 1 марта планируем принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов. Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находится 12 из 24 объектов "Укрбуд". И это всего за два месяца, хотя сначала компания заявляла про сроки в полгода", – цитируется в сообщении президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

Он уточнил, что в первую очередь принимаются объекты с готовой документацией.

Кроме того, "Киевгорстрой" открыл продажи квартир в жилых комплексах "Пектораль" и "Новомостицкй", предварительные сроки ввода которых будут незначительно скорректированы.

Как сообщалось, "Киевгорстрой" к концу января 2020 года планирует сдать такие объекты, как ЖК "Харьковский", "Новомостицкая", "Пектораль", "Солнечная Ривьера" и "Гармония".

При этом Кушнир уточнял, что процесс передачи всех объектов "Укрбуда" займет от трех до шести месяцев в зависимости от каждого отдельного ЖК. Сроки и порядок сдачи объектов будут изменены.