Экономика

17:37 21.02.2020

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 24,4625 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 24,4625 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 24,4625 грн/$1 с 24,4550 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,450-24,475 грн/$1, тогда как Нацбанк на 24 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,453 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 февраля укрепился до 24,45 грн/$1 с 24,48 грн/$1.

Теги: #межбанк #курс #гривна
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