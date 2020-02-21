Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 24,4625 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 24,4625 грн/$1 с 24,4550 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,450-24,475 грн/$1, тогда как Нацбанк на 24 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,453 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 21 февраля укрепился до 24,45 грн/$1 с 24,48 грн/$1.