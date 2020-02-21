Экономика

17:31 21.02.2020

ЕБА выступила против законопроекта об ежегодном увеличении доли отечественного сырья в производстве коньяка до 85% к 2027г

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ЕБА выступила против законопроекта об ежегодном увеличении доли отечественного сырья в производстве коньяка до 85% к 2027г

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала народных депутатов отклонить законопроект №2431 об обязательном использовании доли отечественного сырья при производстве коньяка в Украине с ежегодным ростом доли внутреннего сырья до 85% с 1 января 2027 года.

Согласно заявлению ассоциации, обнародованному в пятницу, требования законопроекта противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Согласно одной из статей Соглашения, ни одна из сторон не должна устанавливать любые правила внутреннего количественного регулирования по содержанию в товарах доли внутреннего сырья. Кроме этого, авторы проекта закона в своей аргументации ссылаются на нормативно-правовые акты ЕС, которые потеряли силу, или на те, что на самом деле не содержат требований по части использования сырья, выращенного в соответствующем географическом регионе, при производстве коньячного спирта", - пояснили в ЕБА.

Помимо этого, в ассоциации обратили внимание на то, что Украина не сможет производить коньяк с 1 января 2026 года, поскольку это является географическим указанием Франции, поэтому установление норм относительно доли используемого в производстве сырья после этой даты является нецелесообразным.

Кроме того, в ЕБА заметили, что законопроект не предусматривает, каким образом будет устанавливаться происхождение сырья.

"Учитывая, что в Украине отсутствует актуальный Виноградный кадастр, будет достаточно сложно выяснить происхождение того или иного виноматериала. Кроме того, отсутствуют возможности у Государственной налоговой службы в части определения процента отечественного сырья в готовой продукции. При этом за нарушение требований устанавливается немалый штраф в размере 200% стоимости продукции, но не менее 15 тыс. грн", - отметили в ассоциации.

По мнению бизнеса, предложенная инициатива искажает конкуренцию на рынке. В ЕБА указывают, что такое требование ограничит доступ к рынку новых коньячных производителей.

"Им придется закупать спирты внутреннего производства в достаточном количестве у своих конкурентов, которые могут завышать цену или просто отказывать в такой продаже. В то же время открыть новое производство коньяка без закупки отечественных виноматериалов будет невозможно, поскольку работать только на заготовку сырья убыточно", - заметили в ассоциации.

В ЕБА считают, что принятие данного законопроекта может привести к потерям госбюджета и рабочих мест как результат осложненных условий ведения хозяйственной деятельности. Если остановится производство коньяка, то, по оценкам экспертов ассоциации, бюджет недополучит сотни миллионов гривен в виде налогов и сборов, более 100 млн грн налогов по смежным производствам, а также ежемесячный акцизный налог с реализации ритейлом подакцизных товаров и оплаты за лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками.

Законопроект №2431 авторства главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева был зарегистрирован в парламенте 13 ноября 2019 года. Документом предусмотрено обязательство использовать при производстве коньяка Украины отечественных коньячных спиртов с постепенным ежегодным повышением доли отечественного сырья с 20% в 2020 году до 85% с 2027 году.

Теги: #коньяк #алкоголь #еба
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