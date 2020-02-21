Экономика

16:08 21.02.2020

Победителем тендера на строительство моста в Запорожье стала турецкая Onur Taahhut

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Победителем тендера на строительство моста в Запорожье стала турецкая Onur Taahhut

Победителем тендерной процедуры на строительство моста в Запорожье стала турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi (Анкара) с предложением 11,918 млрд грн.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), ожидаемая стоимость закупки в начале проведения тендера составляла 12,340 млрд грн.

"Этот тендер является еще одним свидетельством изменений в дорожной отрасли - на торги вышли крупные компании, в том числе международные, которые имеют исключительный опыт строительства сложных инфраструктурных объектов. Высокая конкуренция способствует развитию рынка. Мы надеемся, что этот проект положит начало новому качеству работ по всей стране", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Агентство отмечает, что согласно проекту строительства мост представляет собой магистраль длинной 9,1 тыс. м, которая связывает правобережную часть города с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава р. Днепр и о. Хортица. Магистраль состоит из шести транспортных развязок в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассные мосты с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

По информации "Укравтодора", Onur Taahhut основана в 1991 году, выполняет строительство автодорог, мостов, примыканий, сооружений и работы по реконструкции дорог. Компания успешно реализовала важные проекты в Хорватии, Украины, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинеи и Туркменистане. Имеет опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры по всей Украине.

Теги: #строительство #турция #тендер #запорожье
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